Parmakları üzerinden espri yapılan Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef jürisi Mehmet Şef nereli, eline ne oldu?

Youtube'da yayımlanan Soğuk Savaş programında sorulan bir soru, MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı yeniden gündeme taşıdı. Programda, yarışmada Yalçınkaya'dan azar işiten Orkun Işıtmak'ın şefin restoranında yemek yedikten sonra intikam almak için ona ne söylediği soruldu. Verilen cevap "Şefim on parmağında on marifet" oldu.

Espri, Yalçınkaya'nın çocukken kaybettiği parmaklarına gönderme yapıyordu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tepki gösterdi; tepkilerin ortak noktası, bir bedensel kaybın mizah malzemesi yapılmasıydı. "Engelle dalga geçmek mizah değil" yorumu en çok paylaşılanlar arasındaydı.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'nin TV8'deki jüri üyelerinden biri olan aşçı. Ekranda daha çok "Mehmet Şef" adıyla tanınıyor. Mutfağa 11 yaşında, şef olan dayısının yanında bulaşıkhanede çırak olarak girdi. Sonraki yıllarda Türkiye'deki büyük tesislerde şeflik yaptı; Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörü olarak çalıştı.

PARMAKLARINI NASIL KAYBETTİ?

Yalçınkaya üç parmağını 5 yaşındayken kaybetti. 2024'te verdiği bir röportajda bunu ilk kez anlattı: iki arkadaşıyla oyun oynarken yaşanan bir kazaydı. Aynı röportajda, askerlik şubesine giderken elini sakladığını, çıraklık yıllarında da "bıçak tutamaz, tabak tutamaz" denerek şef olamayacağının söylendiğini anlattı. Bu sözlerin onu hırslandırdığını söyledi. Elini "bir lanet değil, bir kaza" diye anlatmıştı. İki çocuğunun da onun elinin dövmesini yaptırdığını o röportajda söyledi.

Birkaç gün önce Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olduğunda aynı döneme döndü. İlk ustasının kendisi için "Bundan garson olmaz, en azından bulaşık yıkasın" dediğini, iş ararken elini sakladığını söyledi. "Ben bu işe para için falan başlamadım. Çaresizlikten başladım ama sonra tutku haline geldi" dedi.

NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Yalçınkaya 1974'te Bolu'da doğdu. Evli ve iki çocuk babası. Babası Seyfettin Yalçınkaya Temmuz 2020'de hayatını kaybetmişti; Yalçınkaya o gün çelenk yerine Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılmasını istemişti.

MADALYALAR VE OLİMPİYATLAR

2004'te İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerikan gurme dergisi Culinary, biyografisini ve spesiyallerini "Trend Chef" başlığıyla yayımladı. 2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA Olympiade der Köche'de A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun Turculina takımının direktörüydü ve takım Dünya Aşçılar Olimpiyatı'nda ikinci oldu. Türkiye'de füzyon mutfağı ilk uygulayan şeflerden biri olarak biliniyor.

SON OLARAK NEREDEYDİ?

10 Ekim'de Gaziantep'teki 8. GastroAntep Gastronomi Festivali'ndeydi. Kentin yerel ürünlerinin yurt dışında tanıtılması gerektiğini söyledi: "Gaziantep artık baklava ve katmerin dışına çıktı." Genç aşçılara da ürünün önemini hatırlattı: "İyi bir ürün yoksa iyi şef olduğunuzun anlamı yok."