Kpss'de puan türleri, adayların mezun olduğu eğitim düzeyine göre belirleniyor. P94, lise ve dengi okul mezunlarının girdiği KPSS Ortaöğretim sınavının puan türü. Lise mezunları bu puanla kamu kurumlarının ortaöğretim düzeyindeki kadrolarına başvurabiliyor. P93 ise ön lisans mezunlarının girdiği KPSS Ön Lisans sınavının puan türü. Lisans mezunları için ise P3 puan türü kullanılıyor. P93 puanı nedir, P94 puanı ne işe yarar, hangi puanla hangi kadrolara başvurulur ve puanlar kaç yıl geçerli soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte KPSS P93 ve P94 puan türlerine ilişkin tüm detaylar.

P93 PUANI NEDİR?

KPSS P93, ön lisans mezunlarına yönelik KPSS Ön Lisans sınavının puan türü. Ön lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasındaki adaylar bu sınava girerek P93 puanı alıyor. Bu puan, kamu kurumlarının ön lisans düzeyindeki kadrolarına yapılan atamalarda kullanılıyor.

P93 PUANI İLE HANGİ KADROLARA BAŞVURULUR?

P93 puanıyla ön lisans düzeyindeki kadrolara başvurulabiliyor. Sağlık teknikeri, tekniker, büro personeli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile ilgili ön lisans programından mezun olma şartı aranan diğer kadrolar bu kapsamda yer alıyor. Ayrıca infaz ve koruma memuru gibi bazı kurum alımlarında ön lisans mezunlarından P93 puanı isteniyor.

ORTAÖĞRETİM P94 PUANI NEDİR?

KPSS P94, lise ve dengi okul mezunlarına yönelik KPSS Ortaöğretim sınavının puan türü. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden alınan sonuçlara göre hesaplanan bu puan, ortaöğretim düzeyindeki kamu kadrolarına atamalarda kullanılıyor.

ORTAÖĞRETİM P94 PUANI NE İŞE YARAR?

P94 puanı, lise mezunlarının kamu kurumlarında memur olarak görev alabilmesini sağlıyor. Adaylar bu puanla iki tür alıma başvurabiliyor:

ÖSYM'nin tercih kılavuzlarıyla yaptığı merkezi yerleştirmeler

Kamu kurumlarının asgari KPSS P94 puanı şartıyla yayımladığı alım ilanları

P94 PUANI İLE HANGİ KADROLARA BAŞVURULUR?

KPSS P94 puanıyla başvurulabilecek başlıca kadrolar şunlar:

Destek personeli

Teknisyen

Hemşire

Sağlık memuru

Aşçı

Şoför

Güvenlik görevlisi

Hizmetli

Veteriner sağlık teknisyeni

İnfaz ve koruma memuru (kurum alımlarıyla)

Hemşire, sağlık memuru ve teknisyen gibi kadrolarda ilgili alanda mesleki ya da teknik lise mezunu olma şartı aranıyor.

P93 İLE P94 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

P93 ve P94 arasındaki temel fark, hitap ettikleri eğitim düzeyi. P93 ön lisans mezunlarına, P94 ise lise mezunlarına yönelik puan türü. Adaylar yalnızca kendi mezuniyet düzeylerine uygun sınava girerek ilgili puan türünü alabiliyor ve bu puanla kendi eğitim düzeylerine uygun kadrolara başvurabiliyor. Lisans mezunlarına yönelik puan türü ise P3.

KPSS P93 VE P94 PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli oluyor. Her iki sınav da iki yılda bir yapılıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ÖSYM takvimine göre bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. 25 Ekim 2026'da yapılan sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu.