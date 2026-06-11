Özgür Özel CHP parti meclis üyeleri (TAM LİSTE) CHP'den kimler istifa etti?
CHP’de tüm dikkatler bugün saat 13.00’te gerçekleştirilecek kritik Parti Meclisi toplantısına yönelmişken, Özgür Özel kanadından siyasi gündemi etkileyen yeni bir adım geldi. Edinilen bilgilere göre Özgür Özel’e yakın ekip, CHP Parti Meclisi üyeliklerinden istifa etme yönünde karar aldı. Peki, CHP Özgür Özel ekibinde kimler var? Özgür Özel parti meclis üyeleri tam liste haberimizde.
Özgür Özel cephesine ilişkin iddialar ve destek listeleri kamuoyunda yoğun şekilde takip ediliyor. Parti içi dengelerin kritik bir eşikten geçtiği bu süreçte, özellikle Parti Meclisi istifası ve milletvekili desteği tartışmaları öne çıkıyor. Peki, CHP Özgür Özel ekibinde kimler var? Detaylar haberimizde.
ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA MI ETTİ?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yönetim krizi her geçen gün daha da derinleşirken, gözlerin çevrildiği kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'e yakın isimler Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldı.
Saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde ortaya çıkan gelişme, CHP'de uzun süredir devam eden liderlik tartışmalarını yeni bir aşamaya taşıdı. Son dönemde yaşanan ihraçlar, mutlak butlan kararı sonrası başlayan hukuki süreç ve olağanüstü kurultay talepleri nedeniyle parti içindeki gerilim zaten üst seviyedeydi.
ÖZGÜR ÖZEL PARTİ MECLİS ÜYELERİ (TAM LİSTE)
CHP’nin TBMM’de görev yapan toplam 138 milletvekilinden 45’inin katılım sağladığı ve Özgür Özel’e destek verdiği belirtilen liste kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında yer alan isimler şu şekilde sıralandı:
Murat Emir
Ali Mahir Başarır
Adnan Beker
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Aliye Coşar
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Barış Karadeniz
Burhanettin Bulut
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Ensar Aytekin
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Veli Ağbaba
Hasan Öztürk
Melih Meriç
Metin İlhan
Mustafa Erdem
Sezgin Tanrıkulu
Okan Konuralp
Özgür Karabat
Aliye Timisi Ersever
Suat Özçağdaş
Ulaş Karasu
Süleyman Bülbül
Elvan Işık Gezmiş
Eylem Ertuğrul
Talat Dinçer
Nail Çiler
Umut Akdoğan
Turan Taşkın Özer
Yunus Emre
Zeynel Emre
Seyit Torun
Aylin Yaman
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Tekin Bingöl
Hikmet Yalım Halıcı
Özgür Erdem İncesu
İsmail Atakan
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) parti içi dengeleri etkileyebilecek nitelikte yeni bir gelişme gündeme geldi. “Mutlak butlan” kararıyla yeniden göreve geldiği belirtilen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’inin istifa ettiği açıklandı.
PARTİ MECLİSİ'NDE KİMLER YER ALIYOR?
"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek.