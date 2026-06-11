Özgür Özel CHP parti meclis üyeleri (TAM LİSTE) CHP'den kimler istifa etti?

Özgür Özel cephesine ilişkin iddialar ve destek listeleri kamuoyunda yoğun şekilde takip ediliyor. Parti içi dengelerin kritik bir eşikten geçtiği bu süreçte, özellikle Parti Meclisi istifası ve milletvekili desteği tartışmaları öne çıkıyor. Peki, CHP Özgür Özel ekibinde kimler var? Detaylar haberimizde.

ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA MI ETTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yönetim krizi her geçen gün daha da derinleşirken, gözlerin çevrildiği kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'e yakın isimler Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldı.

Saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde ortaya çıkan gelişme, CHP'de uzun süredir devam eden liderlik tartışmalarını yeni bir aşamaya taşıdı. Son dönemde yaşanan ihraçlar, mutlak butlan kararı sonrası başlayan hukuki süreç ve olağanüstü kurultay talepleri nedeniyle parti içindeki gerilim zaten üst seviyedeydi.

ÖZGÜR ÖZEL PARTİ MECLİS ÜYELERİ (TAM LİSTE)

CHP’nin TBMM’de görev yapan toplam 138 milletvekilinden 45’inin katılım sağladığı ve Özgür Özel’e destek verdiği belirtilen liste kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında yer alan isimler şu şekilde sıralandı:

Murat Emir

Ali Mahir Başarır

Adnan Beker

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Aliye Coşar

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Barış Karadeniz

Burhanettin Bulut

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Ensar Aytekin

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Veli Ağbaba

Hasan Öztürk

Melih Meriç

Metin İlhan

Mustafa Erdem

Sezgin Tanrıkulu

Okan Konuralp

Özgür Karabat

Aliye Timisi Ersever

Suat Özçağdaş

Ulaş Karasu

Süleyman Bülbül

Elvan Işık Gezmiş

Eylem Ertuğrul

Talat Dinçer

Nail Çiler

Umut Akdoğan

Turan Taşkın Özer

Yunus Emre

Zeynel Emre

Seyit Torun

Aylin Yaman

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Tekin Bingöl

Hikmet Yalım Halıcı

Özgür Erdem İncesu

İsmail Atakan

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) parti içi dengeleri etkileyebilecek nitelikte yeni bir gelişme gündeme geldi. “Mutlak butlan” kararıyla yeniden göreve geldiği belirtilen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’inin istifa ettiği açıklandı.

PARTİ MECLİSİ'NDE KİMLER YER ALIYOR?

"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek.