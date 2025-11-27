Özgür Deniz Cellat kimdir? TikTok fenomeni Cellat36 kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sosyal medya dünyasında kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Özgür Deniz, nam-ı diğer Cellat36, özellikle TikTok videolarıyla adından söz ettiriyor. Paylaşımları milyonlarca kişi tarafından izlenen genç fenomenin yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Cellat36 kimdir ve sosyal medyada nasıl bir yolculuk yaptı? İşte merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) KİMDİR?

Özgür Deniz, sosyal medyanın dikkat çeken genç fenomenlerinden biridir. "Cellat36" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram platformlarında aktif olarak içerik üretmektedir. TikTok'ta paylaştığı kısa videolar ve eğlenceli içerikler sayesinde milyonlarca takipçi kazanmıştır. Sosyal medyada hem eğlenceli hem de yaratıcı paylaşımlarıyla tanınan Deniz, genç kitlenin ilgisini çekmeyi başarmış bir dijital içerik üreticisidir.

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) KAÇ YAŞINDA?

Özgür Deniz, 5 Haziran 1999 doğumludur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. İkizler burcu olan Deniz, genç yaşına rağmen sosyal medya dünyasında kayda değer bir etki yaratmıştır.

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) NERELİ?

Özgür Deniz, Türkiye'nin Kars şehrinde doğmuştur. Karslı genç fenomen, sosyal medya platformlarında sadece Kars'tan değil, tüm Türkiye'den ve hatta yurt dışından takipçi kazanarak dikkat çekmektedir.

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) NİN KARİYERİ

Özgür Deniz'in kariyeri sosyal medya platformlarında şekillenmiştir. TikTok'ta @cellat36 kullanıcı adıyla paylaştığı videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır; TikTok'ta 5,4 milyon takipçisi bulunmaktadır. Instagram'da da @cellatiniz kullanıcı adıyla aktif olan Deniz'in burada ise 1,1 milyon takipçisi mevcuttur.

Sosyal medya kariyerinde özellikle gençler arasında popüler olan Deniz, videolarında mizah, günlük yaşam ve trend içeriklere yer vermektedir. Hem TikTok hem de Instagram'da sürekli aktif olarak içerik üreten Deniz, dijital platformlarda yükselen isimler arasında yer almaktadır.