Haberler

Özgür Deniz Cellat kimdir? TikTok fenomeni Cellat36 kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Özgür Deniz Cellat kimdir? TikTok fenomeni Cellat36 kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri olan Özgür Deniz, sosyal medyada "Cellat36" olarak biliniyor. Genç fenomenin TikTok ve Instagram paylaşımları kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip edilirken, takipçileri onun yaşını, memleketini ve dijital dünyadaki kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Özgür Deniz Cellat kimdir? TikTok fenomeni Cellat36 kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sosyal medya dünyasında kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Özgür Deniz, nam-ı diğer Cellat36, özellikle TikTok videolarıyla adından söz ettiriyor. Paylaşımları milyonlarca kişi tarafından izlenen genç fenomenin yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Cellat36 kimdir ve sosyal medyada nasıl bir yolculuk yaptı? İşte merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) KİMDİR?

Özgür Deniz, sosyal medyanın dikkat çeken genç fenomenlerinden biridir. "Cellat36" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram platformlarında aktif olarak içerik üretmektedir. TikTok'ta paylaştığı kısa videolar ve eğlenceli içerikler sayesinde milyonlarca takipçi kazanmıştır. Sosyal medyada hem eğlenceli hem de yaratıcı paylaşımlarıyla tanınan Deniz, genç kitlenin ilgisini çekmeyi başarmış bir dijital içerik üreticisidir.

Özgür Deniz Cellat kimdir? TikTok fenomeni Cellat36 kaç yaşında, nereli, kariyeri?

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) KAÇ YAŞINDA?

Özgür Deniz, 5 Haziran 1999 doğumludur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. İkizler burcu olan Deniz, genç yaşına rağmen sosyal medya dünyasında kayda değer bir etki yaratmıştır.

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) NERELİ?

Özgür Deniz, Türkiye'nin Kars şehrinde doğmuştur. Karslı genç fenomen, sosyal medya platformlarında sadece Kars'tan değil, tüm Türkiye'den ve hatta yurt dışından takipçi kazanarak dikkat çekmektedir.

Özgür Deniz Cellat kimdir? TikTok fenomeni Cellat36 kaç yaşında, nereli, kariyeri?

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) NİN KARİYERİ

Özgür Deniz'in kariyeri sosyal medya platformlarında şekillenmiştir. TikTok'ta @cellat36 kullanıcı adıyla paylaştığı videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır; TikTok'ta 5,4 milyon takipçisi bulunmaktadır. Instagram'da da @cellatiniz kullanıcı adıyla aktif olan Deniz'in burada ise 1,1 milyon takipçisi mevcuttur.

Sosyal medya kariyerinde özellikle gençler arasında popüler olan Deniz, videolarında mizah, günlük yaşam ve trend içeriklere yer vermektedir. Hem TikTok hem de Instagram'da sürekli aktif olarak içerik üreten Deniz, dijital platformlarda yükselen isimler arasında yer almaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.