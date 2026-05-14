Osman Aktepe olayı nedir? Osman Aktepe kimdir, annesi babası kim? Osman Aktepe'yi kim öldürdü?

Osman Aktepe olayı, Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında yaşanan ve uzun süre çözülemeyen bir kayıp vakasına dayanmaktadır. O dönem 16 yaşında olan Osman Aktepe’nin ortadan kaybolmasıyla başlayan süreç, yıllar boyunca takipsizlik kararıyla kapalı kalmış ancak ilerleyen dönemde yeniden açılan soruşturmayla tekrar gündeme gelmiştir. Peki, Osman Aktepe olayı nedir? Osman Aktepe kimdir, annesi kim? Osman Aktepe'yi kim öldürdü? Detaylar...

OSMAN AKTEPE OLAYI NEDİR?

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yeni süreçte, Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yaklaşık 9 ay önce yeniden incelemeye almıştır. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler mercek altına alınmıştır.

Soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte, 2012 yılında kaybolan Osman Aktepe dosyası yeniden adli sürecin merkezine taşınmış, çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Gözaltılar ve tutuklamalarla birlikte dosya yeniden aktif bir soruşturma haline gelmiştir.

OSMAN AKTEPE KİMDİR?

Osman Aktepe, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve 2012 yılında kaybolduğunda 16 yaşında olan bir gençtir. Kayıp vakası olarak başlayan süreç, uzun yıllar boyunca net bir sonuca ulaşmadan devam etmiş ve resmi kayıtlarda takipsizlik kararıyla kapanmıştır.

Ancak yıllar sonra dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte Osman Aktepe’nin kaybolduğu döneme ilişkin tüm ilişkiler ve bağlantılar tekrar incelenmeye başlanmıştır. Özellikle aile çevresi ve yakın temas halinde olduğu kişilerin ifadeleri ve bağlantıları soruşturma kapsamında yeniden değerlendirilmiştir.

Osman Aktepe’nin kaybolması, yalnızca yerel değil ulusal ölçekte de dikkat çeken dosyalardan biri haline gelmiş ve soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte kamuoyunun ilgisi tekrar bu olaya yönelmiştir.

OSMAN AKTEPE'NİN ANNESİ BABASI KİM?

Soruşturma sürecinde Osman Aktepe’nin ailesi de dosya kapsamında değerlendirmeye alınan isimler arasında yer almıştır. Yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişiler arasında Osman Aktepe’nin annesi, babası ve dayısı da bulunmuştur.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bu kapsamda anne G.Ç. ile birlikte komşu S.Ö. ve iki kişinin tutuklandığı belirtilmiştir.

Diğer şüpheliler arasında yer alan baba, dayı ve iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Böylece olayla ilgili aile bireyleri ve yakın çevrenin tamamı soruşturma sürecinin merkezinde yer almıştır.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen süreçte, şüpheliler hakkında elde edilen deliller ve ifadeler doğrultusunda adli işlemler devam etmektedir.

OSMAN AKTEPE'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Osman Aktepe’nin ölümü veya kaybolmasına ilişkin süreç, soruşturma dosyasında yer alan iddialar ve yürütülen adli işlemler çerçevesinde değerlendirilmektedir. 2012 yılında kaybolan Osman Aktepe dosyası, yeniden açılan soruşturma kapsamında “öldürülme iddiası” üzerinden de incelenmektedir.

JASAT ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişiler arasında aile bireylerinin de bulunması, soruşturmanın kapsamını genişletmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerden anne G.Ç., komşu S.Ö. ve iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Baba, dayı ve diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Ancak mevcut aşamada Osman Aktepe’nin ölümü veya kaybolmasına ilişkin kesin yargı kararı bulunmamaktadır. Süreç, adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devam etmekte olup, nihai kararın yargı süreci sonucunda netleşmesi beklenmektedir.