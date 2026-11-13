Orhan Veli Kanık, şiir yazarlığının yanı sıra hangi kurumda memur olarak çalışmıştır?

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Sorunun doğru cevabı "Ptt Genel Müdürlüğü" oldu. Garip akımının kurucularından Orhan Veli Kanık, 1936 yılında PTT Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaya başladı. İşte Orhan Veli Kanık'ın hayatı ve sorunun cevabına dair bilinenler.

"ORHAN VELİ KANIK, ŞİİR YAZARLIĞININ YANI SIRA HANGİ KURUMDA MEMUR OLARAK ÇALIŞMIŞTIR?"

A) PTT Genel Müdürlüğü

B) Devlet Tiyatroları

C) Türk Tarih Kurumu

D) Devlet Demiryolları

Doğru cevap: A) PTT Genel Müdürlüğü

ORHAN VELİ KANIK PTT'DE NE İŞ YAPTI?

Orhan Veli Kanık, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ndeki eğitimini yarıda bırakarak 1936 yılında Ankara'ya döndü. Aynı yıl PTT Genel Müdürlüğü'nde Telgraf İşleri Dairesi'ne bağlı Milletlerarası Nizamlar Bürosu'nda memur olarak çalışmaya başladı. Şair, askerlik görevini tamamladıktan sonra da devlet memurluğunu sürdürdü. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda iki yıl çalıştı ve 1947 yılında bu görevden istifa etti.

ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Yalıköy'de doğdu. İlkokulu Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmında yatılı olarak okudu. Ailesinin 1925 yılında Ankara'ya taşınmasının ardından eğitimini Ankara Erkek Lisesi'nde sürdürdü. 1933'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdi, ancak okulu bitirmedi. 1942-1945 yılları arasında askerlik görevini Gelibolu'nun Kavak köyünde yaptı.

GARİP AKIMI NEDİR?

Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday ile birlikte Mayıs 1941'de "Garip" adlı ortak şiir kitabını yayımladı. Bu kitap, Türk şiirinde "Birinci Yeni" ya da "Garip akımı" olarak bilinen hareketin başlangıcı kabul ediliyor. Garip akımı; ölçü, uyak ve süslü söyleyişi reddederek günlük konuşma dilini ve sıradan insanın hayatını şiire taşıdı.

YAPRAK DERGİSİ

Orhan Veli, Tercüme Bürosu'ndan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Yaprak dergisini çıkarmaya başladı. Dergi, 1 Ocak 1949 ile 1 Haziran 1950 arasında on beş günde bir yayımlandı ve toplam 28 sayı çıktı.

ORHAN VELİ KANIK NASIL ÖLDÜ?

Orhan Veli Kanık, Ankara'ya yaptığı bir ziyaret sırasında belediyenin kazdığı bir çukura düştü. Kazanın ardından İstanbul'a dönen şair, 14 Kasım 1950'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Orhan Veli, Rumelihisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şairin vefatının 76. yıl dönümü 14 Kasım 2026'da.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Soruda yer alan diğer seçenekler de kültür ve kamu hayatıyla ilişkilendirilebilecek kurumlar:

Devlet Tiyatroları: Türkiye'de tiyatro faaliyetlerini yürüten devlet kurumu. Orhan Veli bu kurumda memur olarak çalışmadı.

Türk Tarih Kurumu: Türk tarihi üzerine bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla 1931 yılında kurulan kurum.

Devlet Demiryolları: Türkiye'de demiryolu taşımacılığını yürüten devlet kurumu. Orhan Veli'nin bu kurumda çalıştığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.