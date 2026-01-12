Ordu okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ordu'da okul yok mu, 13 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ORDU HAVA DURUMU

Ordu'da Kuvvetli Yağmur Etkisini Artırıyor: Yüksek Kesimlerde Karla Karışık Yağmur Uyarısı Ordu'da pazartesi akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur etkili olurken, salı günü yağışların aralıksız devam etmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Saatlik Hava Durumu Pazartesi 21.00–24.00 saatleri arasında Ordu'da kuvvetli yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 5 derece civarında seyrederken, nem oranı yüzde 88 olacak. Rüzgarın zaman zaman saatte 18 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Gece yarısından sonra da kuvvetli yağış etkisini sürdürecek. Salı günü 03.00–09.00 saatleri arasında sıcaklık 4 derece seviyesinde kalırken, nem oranı yüzde 95'e kadar çıkacak. Salı günü sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağmur devam edecek. 12.00'den sonra yağış türü karla karışık yağmura dönecek. Bu saatlerde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur etkisini sürdürecek. 21.00–24.00 saatleri arasında sıcaklık 2 dereceye kadar düşerken, rüzgarın saatte 21 kilometreye ulaşması bekleniyor. 5 Günlük Hava Tahmini Meteorolojik tahminlere göre 13 Ocak Salı günü Ordu'da karla karışık yağmur etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 2, en yüksek sıcaklığı ise 5 derece olarak tahmin ediliyor. 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günleri parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar çarşamba günü 0–8, perşembe günü ise -3 ile 11 derece arasında değişecek. 16 Ocak Cuma ve 17 Ocak Cumartesi günleri Ordu'da yeniden yağmur bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 6–10, cumartesi günü ise 5–10 derece aralığında seyredecek. Yetkililerden Uyarı Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskine, yüksek kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi:

İlimizde başlayan yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle;

12.01.2026 tarih ve 04 sayılı Basın Duyurusunda belirtmiş olduğumuz ilçelerimize ilaveten Fatsa, Kabadüz ve Ulubey ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; 13 Ocak 2026 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Bu ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. (Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.