Ay Yapım imzalı Ömür Usta, dikkat çeken hikâyesinin yanı sıra kalabalık oyuncu kadrosuyla da konuşulmaya başlandı. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak ekrana gelen dizinin ardından izleyiciler "Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri kimler?" sorusuna yanıt arıyor. Dizide yer alan isimler, canlandırdıkları karakterler ve hikâyedeki rolleri haberimizde.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Ömür Usta, eşi tarafından terk edildikten sonra evin bütün yükünü tek başına sırtlanan Ömür'ün hayat mücadelesini konu alıyor. Erkek işi olarak görülen oto tamirciliğini meslek edinen Ömür, sanayide gece gündüz çalışarak ailesini ayakta tutar. Hayattaki en büyük hedefi, çocuklarının kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürmesidir. Ancak tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kaçma isteği, Ömür'ün yıllarca emek verdiği hayalleri zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.

METE'NİN SIRRI AİLEYİ SARSIYOR

Büyüdüğü mahalleden ve ailesinin koşullarından utanç duyan Mete, varlıklı bir ailenin kızı olan İpek'e gönlünü kaptırır. Gerçek kimliğini saklamayı seçen genç adam, birbirine hiç benzemeyen iki dünyanın arasında sıkışıp kalır. Üstelik Ömür'ün kurduğu düzeni tehdit eden tek şey Mete'nin yalanları değildir. Büyük oğlu Cüneyt'in bulaştığı tehlikeli işler ve kızı Nazlı'nın tek başına yüzleşmek zorunda kaldığı acı gerçekler, aileyi fırtınalı günlerin beklediğini gösterir.