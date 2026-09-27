Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri kimler?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NOW ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayan Ömür Usta, güçlü kadrosuyla izleyicinin gündemine oturdu. Dizinin ilk bölümü öncesinde "Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri kimler?" sorusu arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren yapımda hangi oyuncunun hangi karaktere hayat verdiği merak ediliyor. İşte Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterlerine dair tüm detaylar.
Ay Yapım imzalı Ömür Usta, dikkat çeken hikâyesinin yanı sıra kalabalık oyuncu kadrosuyla da konuşulmaya başlandı. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak ekrana gelen dizinin ardından izleyiciler "Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri kimler?" sorusuna yanıt arıyor. Dizide yer alan isimler, canlandırdıkları karakterler ve hikâyedeki rolleri haberimizde.
ÖMÜR USTA KONUSU NE?
Ömür Usta, eşi tarafından terk edildikten sonra evin bütün yükünü tek başına sırtlanan Ömür'ün hayat mücadelesini konu alıyor. Erkek işi olarak görülen oto tamirciliğini meslek edinen Ömür, sanayide gece gündüz çalışarak ailesini ayakta tutar. Hayattaki en büyük hedefi, çocuklarının kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürmesidir. Ancak tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kaçma isteği, Ömür'ün yıllarca emek verdiği hayalleri zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.
METE'NİN SIRRI AİLEYİ SARSIYOR
Büyüdüğü mahalleden ve ailesinin koşullarından utanç duyan Mete, varlıklı bir ailenin kızı olan İpek'e gönlünü kaptırır. Gerçek kimliğini saklamayı seçen genç adam, birbirine hiç benzemeyen iki dünyanın arasında sıkışıp kalır. Üstelik Ömür'ün kurduğu düzeni tehdit eden tek şey Mete'nin yalanları değildir. Büyük oğlu Cüneyt'in bulaştığı tehlikeli işler ve kızı Nazlı'nın tek başına yüzleşmek zorunda kaldığı acı gerçekler, aileyi fırtınalı günlerin beklediğini gösterir.
ÖMÜR İLE TUNÇ YILLAR SONRA KARŞILAŞIYOR
Hikâyenin diğer ucunda İpek'in güçlü ve zengin babası Tunç bulunuyor. Ömür ile Tunç'un yıllar sonra hiç beklemedikleri bir anda karşı karşıya gelmesi, yoksul bir mahalleyle göz kamaştıran bir lüks dünyasını aynı hikâyede birleştiriyor. Bu karşılaşma, ailesinin kusursuz görüntüsünü ve sosyetedeki saygınlığını korumak için her yolu deneyen hırslı ve kontrolcü Nevra'nın hesaplarını da altüst edecek.
ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
• Nurgül Yeşilçay
• Bülent İnal
• Gonca Vuslateri
• Enes Koçak
• İbrahim Selim
• Gülçin Kültür Şahin
• Pınar Çağlar Gençtürk
• Sude Zülal Güler
• Zerrin Sümer
• Cemre Arda
• Asilhan Kurşun
• Mert Carim
• Aydan Kaya
• Melis Girşen
• Aybars Çalışkan
ÖMÜR USTA KARAKTERLERİ KİMLER?
Dizide oyuncuların canlandırdığı karakterler ve hikâyedeki rolleri şöyle:
• Nurgül Yeşilçay (Ömür Uçar): Oto sanayide tamircilik yaparak üç çocuğunu büyüten ve mahallede "Ömür Usta" olarak tanınan güçlü kadın.
• Bülent İnal (Tunç Arıkan): İpek'in varlıklı babası, Ömür'ün geçmişinden tanıdığı isim.
• Gonca Vuslateri (Nevra Arıkan): Tunç'un hırslı ve kontrolcü eşi.
• Enes Koçak (Mete Uçar): Ömür'ün en küçük oğlu, tıp öğrencisi.
• Sude Zülal Güler (İpek Arıkan): Tunç ve Nevra'nın kızı, Mete'nin âşık olduğu genç kadın.
• Asilhan Kurşun (Cüneyt Uçar): Ömür'ün büyük oğlu ve Aliş'in babası.
• Cemre Arda (Nazlı Uçar): Ömür'ün ortanca çocuğu.
• İbrahim Selim (Halil İbrahim Eren): Cüneyt'in patronu; dürüst, sakin ve Ömür'e karşı duygular besleyen karakter.
• Zerrin Sümer (Müzeyyen Uçar): Ömür'ün kayınvalidesi.
• Gülçin Kültür Şahin (Gülsüm Karaca): Ömür'ün kardeşi.
• Mert Carim (Şahin Karaca): Gülsüm'ün eşi.
• Melis Girşen (Zeynep Karaca): Gülsüm ve Şahin'in neşeli ve dobra kızı.
• Pınar Çağlar Gençtürk (Yıldız Aydın): Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri.
• Aydan Kaya (Safiye Atalan): Ömür'ün en yakın arkadaşı ve mahallenin minibüs şoförü.
• Aybars Çalışkan (Aliş Uçar): Cüneyt'in oğlu, Ömür'ün torunu.
ÖMÜR USTA HANGİ DİZİNİN UYARLAMASI?
Ömür Usta, Brezilya'nın sevilen telenovelalarından Fina Estampa'nın Türk uyarlaması. Orijinal hikâyedeki güçlü kadın karakter, Türkiye'nin sanayi sitelerine taşınarak yerli izleyicinin dünyasına uygun şekilde yeniden yorumlandı.
ÖMÜR USTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ay Yapım tarafından hazırlanan, senaryosunu Çağla Kızılelma'nın yazdığı ve yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği Ömür Usta, 27 Eylül 2026 Pazar akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayın hayatına başladı. Güçlü kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dizinin, sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olması bekleniyor.
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