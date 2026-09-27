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Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi, olanlar oldu

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Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi, olanlar oldu
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Arjantin Süper Kupa'da Rosario Central, Estudiantes'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Muslera'nın ilk 11'de başladığı maçın son bölümü tartışmalara sahne olurken kutlamalar sırasında ortalık karıştı. Sahaya giren Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron'un maçın hakemlerine ''Hepsi senin suçun, sen hırsızsın" diye bağırdığı belirtildi.

  • Arjantin Süper Kupa finalinde Rosario Central, Estudiantes'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı.
  • Estudiantes forması giyen kaleci Fernando Muslera, finalde ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.
  • Maçın bitiş düdüğüyle iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı; Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron hakem kararlarına tepki göstererek sahaya girdi.

Arjantin Süper Kupa finalinde Rosario Central ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Toplam 4 golün atıldığı gerilimi yüksek mücadelede Rosario Central, geriden gelerek rakibini 3-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.

MUSLERA 90 DAKİKA SAHADA

Estudiantes’in kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci Fernando Muslera, kritik finale ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca kalede görev yaptı.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın son anlarında tırmanan tansiyon, bitiş düdüğüyle birlikte tamamen kontrolden çıktı. Rosario Central futbolcularının zafer kutlaması yapmak için sahaya girdiği sırada iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı ve kavga çıktı.

BAŞKAN VERON SAHAYA GİRDİ

Gergin geçen maçın ardından Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, hakem kararlarına sert tepki göstererek doğrudan yeşil zemine indi. Teknik direktör Medina Herrera’nın da hakem yönetimini eleştirdiği müsabakada, Başkan Veron’un hakem heyetine yönelik tepkileri canlı yayına anbean yansıdı.  

''HEPSİ SENİN SUÇUN, SEN HIRSIZSIN!''

Arjantin basının aktardığına göre maçın hakemine Veron, "Hepsi senin suçun, sen hırsızsın" diye bağırdı. Veron ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlara kötü davrandılar ve hakkını çalarlarken gösterdikleri durum inanılmazdı. Gereksiz, bizi bu yola sokmalarının sebebi bu. Gülünç bir durum." ifadelerine yer verdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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