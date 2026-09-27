Ömür Usta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, Ömür Usta dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NOW TV'nin yeni dizisi Ömür Usta'nın yayın hayatına başlamasıyla birlikte izleyiciler "Ömür Usta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, Ömür Usta dizisi uyarlama mı?" sorularına yanıt arıyor. Nurgül Yeşilçay'ın oto sanayide ustalık yapan güçlü bir anneyi canlandırdığı dizi, gerçek bir yaşam öyküsüne dayanmıyor. Ay Yapım imzalı Ömür Usta, Aguinaldo Silva'nın kaleme aldığı Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinin Türk uyarlaması olarak ekrana geliyor.
Ömür Usta dizisi ilk bölümüyle birlikte merak konusu oldu ve "Ömür Usta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, Ömür Usta dizisi uyarlama mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Eşi tarafından terk edildikten sonra çocuklarını tamircilik yaparak büyüten Ömür'ün hikâyesi, yaşanmış bir olaydan değil, Brezilya'nın sevilen telenovelalarından Fina Estampa'dan uyarlandı. Orijinal hikâye, Türkiye'nin sanayi sitelerine taşınarak yerli izleyiciye uygun şekilde yeniden yorumlandı.
ÖMÜR USTA GERÇEK HİKAYE Mİ?
Now ekranlarının yeni dizisi Ömür Usta, ilk bölümüyle birlikte izleyicilerin gündemine yerleşti. Nurgül Yeşilçay'ın oto sanayide çalışan güçlü bir anneye hayat verdiği yapımın ardından "Ömür Usta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, Ömür Usta dizisi uyarlama mı?" soruları en çok merak edilenler arasına girdi. Hikâyenin gerçek bir kadının yaşamına dayanıp dayanmadığı, dizinin hangi yapımdan uyarlandığı ve kamera arkasındaki isimler haberimizde.
Ömür Usta, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış bir dizi değil. Ömür Uçar karakterinin gerçek hayatta yaşamış belirli bir kişiye dayandığını doğrulayan herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin bilinen kaynağı, bir biyografi ya da yaşanmış olay değil, Brezilya televizyonlarında yayınlanmış başka bir yapım.
Buna rağmen hikâyenin izleyiciye oldukça gerçekçi gelmesinin bir nedeni var. Üç çocuğunu tek başına büyüten bir kadının erkek egemen bir meslekte ayakta kalma çabası, geçim sıkıntısı ve ailesini bir arada tutma mücadelesi, günlük hayatta pek çok insanın karşılaştığı durumlar. Bu tanıdık temalar, dizinin yaşanmış bir hikâye izlenimi uyandırmasını sağlıyor.
ÖMÜR KARAKTERİ GERÇEKTE KİM?
Nurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı Ömür, tamamen kurmaca bir karakter. Dizinin tanıtım süreçlerinde otomotiv sektöründe çalışan gerçek kadınlarla bir araya gelinse de bu kişilerin karaktere doğrudan ilham kaynağı olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Ömür Usta'yı "gerçekte yaşamış bir kadının hikâyesi" olarak tanımlamak doğru olmuyor.
Karakter hayal ürünü olsa da dizi; kadınların erkeklerin yoğun çalıştığı iş kollarında yaşadığı zorlukları, ekonomik eşitsizlikleri, aile sorumluluklarını ve sınıf farklılıklarını gerçek hayattan beslenen bir dille işliyor.
ÖMÜR USTA HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Ömür Usta, Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinin Türk uyarlaması. Fina Estampa, ilk kez 2011 yılında Brezilya'da yayınlandı. Orijinal dizinin merkezinde, ailesini geçindirmek için çeşitli tamirat işlerinde çalışan ve çocuklarını büyütürken maddi zorluklarla boğuşan Griselda adlı bir kadın yer alıyor.
Türk versiyonunda bu temel kurgu, Türkiye'nin toplumsal ve kültürel yapısına göre yeniden şekillendirildi. Griselda'nın karşılığı sayılabilecek Ömür, oto tamircisi olarak ekrana geliyor. Bu nedenle Ömür Usta, orijinal dizinin birebir kopyası değil; ana hikâyesi ve karakter çatışmaları yerli izleyiciye göre yorumlanmış bir uyarlama olarak dikkat çekiyor.
FİNA ESTAMPA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Fina Estampa, ailesinin yükünü tek başına taşıyan Griselda'nın hikâyesini anlatıyor. Tamirat ve gündelik işlerle hayatını kazanan Griselda'nın dünyası, büyük bir servete kavuşmasıyla tamamen değişiyor. Hikâyenin öteki kutbunda ise varlıklı Tereza Cristina bulunuyor. İki kadın arasındaki sınıfsal ve kişisel çekişme, dizinin temel çatışmasını oluşturuyor.
Benzer bir sınıf karşıtlığı Ömür Usta'da da öne çıkıyor. Ömür'ün hayatı, şans oyunundan kazandığı büyük ikramiyeyle köklü bir değişime uğruyor. Ancak bu para, Ömür'ün dertlerine çare olmak yerine aile içinde gizlenen sırların ve yalanların gün yüzüne çıkmasına yol açıyor.
ÖMÜR USTA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ömür, yıllarını oto sanayide geçirmiş bir tamirci ve üç çocuk annesi. Tüm hayatını çocuklarına adayan Ömür'ün büyük oğlu, çocuğuyla birlikte terk edilmenin acısını yaşarken kızı ise aldatılmanın ağır sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor.
Ailenin en küçüğü olan tıp öğrencisi Mete, varlıklı bir ailenin kızına âşık oluyor. Yoksulluğundan utanan Mete, annesini ve gerçek hayatını gizleyerek kendine yeni bir kimlik yaratmaya çalışıyor.
ÖMÜR İLE TUNÇ YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA
Mete'nin gönlünü kaptırdığı İpek'in babası Tunç, Ömür'ün gençlik yıllarından tanıdığı eski bir mahalle arkadaşı çıkıyor. Uzun yıllar sonra yeniden karşılaşan ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlıyor. Ancak Tunç'un eşi Nevra, bu ilişkinin önündeki en büyük engel haline geliyor. Ömür'ün kazandığı büyük ikramiye ise hikâyedeki tüm dengeleri altüst ediyor.
ÖMÜR USTA'NIN SENARYOSUNU KİM YAZIYOR?
Ömür Usta'nın Türkiye uyarlamasının senaryosu Çağla Kızılelma imzası taşıyor. Dizinin yönetmenliğini Hilal Saral üstlenirken yapımcılığını Kerem Çatay yapıyor. Dizi, Ay Yapım tarafından hazırlanıyor.
ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri yer alıyor. Kadronun diğer isimleri ise şöyle:
• Enes Koçak
• İbrahim Selim
• Gülçin Kültür Şahin
• Pınar Çağlar Gençtürk
• Sude Zülal Güler
• Zerrin Sümer
ÖMÜR USTA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Ömür Usta, 27 Eylül 2026'dan itibaren her pazar akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
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