Ömür Usta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, Ömür Usta dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

Ömür Usta dizisi ilk bölümüyle birlikte merak konusu oldu ve "Ömür Usta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, Ömür Usta dizisi uyarlama mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Eşi tarafından terk edildikten sonra çocuklarını tamircilik yaparak büyüten Ömür'ün hikâyesi, yaşanmış bir olaydan değil, Brezilya'nın sevilen telenovelalarından Fina Estampa'dan uyarlandı. Orijinal hikâye, Türkiye'nin sanayi sitelerine taşınarak yerli izleyiciye uygun şekilde yeniden yorumlandı.

ÖMÜR USTA GERÇEK HİKAYE Mİ?

Now ekranlarının yeni dizisi Ömür Usta, ilk bölümüyle birlikte izleyicilerin gündemine yerleşti. Nurgül Yeşilçay'ın oto sanayide çalışan güçlü bir anneye hayat verdiği yapımın ardından "Ömür Usta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, Ömür Usta dizisi uyarlama mı?" soruları en çok merak edilenler arasına girdi. Hikâyenin gerçek bir kadının yaşamına dayanıp dayanmadığı, dizinin hangi yapımdan uyarlandığı ve kamera arkasındaki isimler haberimizde.

Ömür Usta, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış bir dizi değil. Ömür Uçar karakterinin gerçek hayatta yaşamış belirli bir kişiye dayandığını doğrulayan herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin bilinen kaynağı, bir biyografi ya da yaşanmış olay değil, Brezilya televizyonlarında yayınlanmış başka bir yapım.

Buna rağmen hikâyenin izleyiciye oldukça gerçekçi gelmesinin bir nedeni var. Üç çocuğunu tek başına büyüten bir kadının erkek egemen bir meslekte ayakta kalma çabası, geçim sıkıntısı ve ailesini bir arada tutma mücadelesi, günlük hayatta pek çok insanın karşılaştığı durumlar. Bu tanıdık temalar, dizinin yaşanmış bir hikâye izlenimi uyandırmasını sağlıyor.