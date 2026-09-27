AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerinde son günlerde kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizine de değindi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla konunun bütün yönleriyle incelendiğini belirterek AK Parti’nin bu konuda tavrının açık olduğunu ifade etti.

Usulsüzlük veya istismara karışan kişiler konusunda herhangi bir ayrım yapılmayacağını vurgulayan Çelik, “Biz Türkiye’de temiz toplum ve temiz siyasetin merkeziyiz. Bu bakımdan net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, istismar; bunlara bulaşanların hesap vereceğini söylüyoruz” dedi.

“HESAP SORULACAKTIR”

Konunun ilgili kurumların koordinasyonuyla takip edildiğini belirten Çelik, süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara ilişkin çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hesap sorulacaktır” yaklaşımı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Çelik, soruşturma ve incelemelerin hukuki sonuçlarının süreç içerisinde ortaya çıkacağını ifade etti.

“FİNANSAL SİSTEM İÇİN RİSK YOK”

Fon krizinin Türkiye’nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını savunan Çelik, yaşananları sermaye piyasasının sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan bir sorun olarak nitelendirdi.

Çelik, “Finansal sistemimiz için risk yoktur. Bu, SPK’nın sınırlı bir bölümünde çıkmış bir krizdir” ifadelerini kullandı.

Benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirten Çelik, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sürecin takip edileceğini kaydetti.

“HER TÜRLÜ YANLIŞA KARŞI TAVİZSİZ DAVRANACAĞIZ”

Çelik, AK Parti’nin bu konudaki ilkelerinin değişmeyeceğini belirterek herhangi bir yanlışın üzerinin örtülmeyeceği mesajını verdi.

“Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız. AK Parti’nin ilkeleri nettir, bulaşan hesap verecektir” diyen Çelik, fon krizine ilişkin inceleme ve hukuki sürecin devam edeceğini söyledi.