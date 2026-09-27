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AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek

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AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi sarsan fon kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten Çelik "Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız. AK Parti'nin ilkeleri nettir, bulaşan hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütün yönleriyle incelendiğini açıkladı.
  • Çelik, fon krizinin Türkiye'nin genel finansal sistemi için risk oluşturmadığını, SPK'nın sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan bir sorun olduğunu savundu.
  • Usulsüzlük veya istismara karışan kişilerin herhangi bir ayrım yapılmaksızın hukuk önünde hesap vereceği belirtildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerinde son günlerde kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizine de değindi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla konunun bütün yönleriyle incelendiğini belirterek AK Parti’nin bu konuda tavrının açık olduğunu ifade etti.

Usulsüzlük veya istismara karışan kişiler konusunda herhangi bir ayrım yapılmayacağını vurgulayan Çelik, “Biz Türkiye’de temiz toplum ve temiz siyasetin merkeziyiz. Bu bakımdan net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, istismar; bunlara bulaşanların hesap vereceğini söylüyoruz” dedi.

“HESAP SORULACAKTIR”

Konunun ilgili kurumların koordinasyonuyla takip edildiğini belirten Çelik, süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara ilişkin çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hesap sorulacaktır” yaklaşımı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Çelik, soruşturma ve incelemelerin hukuki sonuçlarının süreç içerisinde ortaya çıkacağını ifade etti.

“FİNANSAL SİSTEM İÇİN RİSK YOK”

Fon krizinin Türkiye’nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını savunan Çelik, yaşananları sermaye piyasasının sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan bir sorun olarak nitelendirdi.

Çelik, “Finansal sistemimiz için risk yoktur. Bu, SPK’nın sınırlı bir bölümünde çıkmış bir krizdir” ifadelerini kullandı.

Benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirten Çelik, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sürecin takip edileceğini kaydetti.

“HER TÜRLÜ YANLIŞA KARŞI TAVİZSİZ DAVRANACAĞIZ”

Çelik, AK Parti’nin bu konudaki ilkelerinin değişmeyeceğini belirterek herhangi bir yanlışın üzerinin örtülmeyeceği mesajını verdi.

“Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız. AK Parti’nin ilkeleri nettir, bulaşan hesap verecektir” diyen Çelik, fon krizine ilişkin inceleme ve hukuki sürecin devam edeceğini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTeres Osman:

kadını daha göz altına almadılar konuşun yiyen çok

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Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Asıl yanlışı siz yaptığınız için zaman gelecek siz hesap vereceksiniz.

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Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

E yok mu gözaltı filan? ceza olarak Somali büyükelçisi yaparlar olur biter

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Haber Yorumlarıpinargore01:

hani gözaltına alma nerde kaldi tutuklansin jet hızıyla

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kendi bakanlığına fahiş dezenfektan satan biri vardı memleketi parsel parsel satanlar vardı yargılandı mı gereken yapılacakmış

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