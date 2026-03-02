Okullarda grev mi var, yarın okullarda grev mi var?

3 Şubat Salı günü okullarda grev yapılıp yapılmayacağı gündemdeki en önemli konular arasında. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, eğitimdeki son durumu öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. Grev haberleri, okulların açılış saatleri ve eğitim programları açısından kritik öneme sahip.

FATMA NUR ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Öğretmen Fatmanur Çelik, okulda meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Saldırının ardından hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak 17 yaşındaki F.S.B. gözaltına alındı. Saldırı sırasında iki öğretmen ve bir öğrenci de yaralanırken, saldırının nedeni henüz netleşmiş değil.

OKULDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan saldırının ardından okul yönetimi, güvenlik önlemlerini artırdı ve öğrencilerin psikolojik destek alması için çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla okul çevresinde denetimlerin artırılacağını açıkladı.

FATMANUR ÇELİK KİMDİR?

Fatma Nur Çelik, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Biyoloji Öğretmeni olarak çalışmaktaydı.

OKULLARDA GREV Mİ VAR?

Okullarda grev olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi.



EĞİTİM SENDİKALARI İŞ BIRAKACAK

Eğitim sendikaları, okuldaki şiddeti ve meslektaşlarının hayatını kaybetmesini protesto etmek için yarın, İstanbul'da iş bırakma kararı aldı.

Türk Eğitim Sen sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden

Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İSTANBUL'daki tüm okullarımızda bir günlük İŞ BIRAKMA kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

DİĞER SENDİKALAR DA KATILACAK

Öte yandan Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası), Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası), Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası), Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası), Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) sendikaları da iş bırakacaklarını açıkladılar.