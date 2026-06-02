Haberler

Çınarlı köyündeki orman yangını sonrası tümülüs definecilerin hedefi oldu

Çınarlı köyündeki orman yangını sonrası tümülüs definecilerin hedefi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çınarlı köyünde geçen yılki orman yangınının ardından açığa çıkan tümülüs, definecilerin hedefi oldu. Defineciler tümülüste tünel oluşturarak kazı yaptı.

ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Çınarlı köyünde geçen yılki orman yangınının ardından açığa çıkan tümülüs, definecilerin hedefi oldu.

Çınarlı köyü yakınlarında geçen yıl 11 Ağustos'ta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Yangında özellikle Güzelyalı bölgesinde birçok ev zarar gördü, 570 hektarlık orman ise yangından etkilendi. Yangının ardından merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında ortaya çıkan tümülüs ise definecilerin hedefi oldu. Tümülüste kazı yapan definecilerin, içerisinde tünel oluşturduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı