Okan Buruk döneminde Fenerbahçe kaç hoca değiştirdi?

Okan Buruk’un Haziran 2022’de Galatasaray’ın başına geçmesinden bu yana Fenerbahçe, beş kez teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Bu süreçte sarı-lacivertliler; Jorge Jesus, İsmail Kartal, José Mourinho, Domenico Tedesco ve son olarak yeniden İsmail Kartal’a veda etti. Aynı dönemde Okan Buruk ise Galatasaray’la üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. İşte Okan Buruk döneminde Fenerbahçe’nin teknik direktör değişikliklerine dair ayrıntılar.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE FENERBAHÇE KAÇ HOCA DEĞİŞTİRDİ?

Okan Buruk’un Galatasaray’daki görevi süresince Fenerbahçe’de beş kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Bu ayrılıklarda Jorge Jesus, İsmail Kartal, José Mourinho, Domenico Tedesco ve İsmail Kartal’la yollar ayrıldı. Okan Buruk’un göreve başladığı dönemde Fenerbahçe’nin başında bulunan İsmail Kartal’ın ikinci dönemindeki ayrılığı da hesaba katıldığında, sarı-lacivertlilerdeki teknik adam değişikliği sayısı altıya çıkıyor.

JORGE JESUS DÖNEMİ

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırdı. Jesus döneminde sarı-lacivertliler Türkiye Kupası’nı kazandı ancak Süper Lig şampiyonluğu Okan Buruk’un Galatasaray’ına gitti. Sezon sonunda Jesus ile yollar ayrıldı.

İSMAİL KARTAL’IN ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

Jesus’un ardından 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’nin başına üçüncü kez İsmail Kartal getirildi. Kartal yönetiminde yüksek bir puan ortalamasına ulaşan Fenerbahçe, sezonu şampiyon Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamladı. Okan Buruk da bir röportajında karşılaştığı Fenerbahçe teknik direktörleri arasında puan ve oyun olarak en başarılısının İsmail Kartal olduğunu söylemişti.

JOSÉ MOURİNHO DÖNEMİ

2024-2025 sezonunda dünyaca ünlü teknik adam José Mourinho, Fenerbahçe’nin başına geçti. Mourinho dönemi, Okan Buruk ile yaşanan gerginliklerle de gündeme geldi. Portekizli teknik adamla 2025’te yollar ayrıldı ve bir süre Zeki Murat Göle takımın başında geçici olarak görev yaptı.

DOMENİCO TEDESCO DÖNEMİ

Mourinho’nun ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başına geçti. Tedesco yönetiminde Süper Kupa’yı kazanan sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonunda Galatasaray’a RAMS Park’ta 3-0 yenilmesinin ardından Tedesco ile de yollarını ayırdı.

İSMAİL KARTAL’IN DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ DE KISA SÜRDÜ

Aziz Yıldırım’ın 7 Haziran 2026’da yapılan olağanüstü genel kurulla başkanlığa seçilmesinin ardından İsmail Kartal, dördüncü kez Fenerbahçe’nin başına getirildi. Ancak Kartal’ın bu dönemi de uzun sürmedi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray’a 2-1 kaybedilen derbinin ardından istifa etti ve istifası yönetim tarafından kabul edildi. Kartal, bu sezon 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

OKAN BURUK GALATASARAY’DA İSTİKRARIN SİMGESİ

Fenerbahçe’nin bu dönemde sık sık teknik direktör değiştirmesine karşın, Okan Buruk Galatasaray’ın başında görevini sürdürdü. Buruk, sarı-kırmızılılarla üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Galatasaray da Okan Buruk döneminde kazanılan şampiyonlukların ardından yaptığı paylaşımlarla, bu süreçte Fenerbahçe’yi çalıştıran teknik direktörlere göndermede bulunmuştu.

FENERBAHÇE’DE YENİ DÖNEM

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bulana kadar takımı Dirk Kuyt’a emanet edecek. Hollandalı çalıştırıcının Göztepe maçında takımın başında olması bekleniyor. Kalıcı teknik direktör için ise José Luis Mendilibar, Mattia Croci-Torti, Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel gibi isimlerin adı geçiyor.

Okan Buruk döneminde Fenerbahçe’yi çalıştıran teknik direktörler

İsmail Kartal (2. dönem) – Okan Buruk Galatasaray’ın başına geçtiğinde Fenerbahçe’yi çalıştırıyordu; 2021-22 sezonu sonunda ayrıldı.

Jorge Jesus – 2022-2023 sezonu; Türkiye Kupası kazandı, sezon sonunda ayrıldı.

İsmail Kartal (3. dönem) – 2023-2024 sezonu; ligi Galatasaray’ın ardından ikinci bitirdi, sezon sonunda ayrıldı.

José Mourinho – 2024-2025 sezonu; 2025’te görevden ayrıldı.

Geçici : Zeki Murat Göle – 2025; Mourinho sonrası kısa süre takımın başında kaldı.

Domenico Tedesco – 2025-2026 sezonu; Süper Kupa kazandı, Galatasaray’a 3-0 yenilinen derbinin ardından ayrıldı.

İsmail Kartal (4. dönem) – Haziran 2026’da göreve geldi; Galatasaray’a 2-1 yenilinen derbinin ardından Ekim 2026’da istifa etti.

Geçici: Dirk Kuyt – Ekim 2026; yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında olacak.