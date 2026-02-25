Youtube ekosisteminde çocuk içerikleri son yıllarda en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer alıyor. Türkiye'de bu alanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Melih Abuaf. Özellikle çocuklara yönelik içerik üreten kanallarıyla öne çıkan Abuaf, toplamda 14 milyona yaklaşan abone sayısı ve döviz bazlı reklam gelirleriyle dijital yayıncılık dünyasında önemli bir konuma sahip. Peki, Oha Diyorum Melih Abuaf aslen nereli? Melih Abuaf Youtube'da hangi kanalları yönetiyor, kaç abonesi var, kazancı ne kadar? Detaylar...

MELİH ABUAF ASLEN NERELİ?

Melih Abuaf'ın ailesinin kökeni, yaklaşık 500 yıl önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerine dayanıyor. Bilindiği üzere 15. yüzyılda İspanya'dan ayrılmak zorunda kalan Sefarad Yahudileri Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmış ve burada yeni bir yaşam kurmuştu. Abuaf'ın da bu tarihsel göç dalgasının torunlarından biri olduğu ifade ediliyor.

MELİH ABUAF NE İŞ YAPIYOR?

Melih Abuaf, YouTube Türkiye'nin öncü içerik üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak onu farklı kılan unsur, bireysel içerik üretiminin ötesine geçerek çocuklara yönelik büyük ölçekli dijital medya kanalları kurmuş olması.

Abuaf'ın faaliyet alanı:

Çocuk odaklı YouTube kanalları kurmak

Bu kanalların içerik üretim süreçlerini yönetmek

Yüksek izlenme oranları üzerinden reklam geliri modeli oluşturmak

YouTube'un yalnızca bir hobi platformu olmadığını, aksine ciddi bir ticari potansiyel barındırdığını gösteren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle okul öncesi gelişim çağındaki çocuklara hitap eden içeriklerin küresel ölçekte izlenmesi, gelir modelini döviz bazlı hâle getiriyor.

MELİH ABUAF YOUTUBE'DEA HANGİ KANALLARI YÖNETİYOR?

Melih Abuaf, kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda aşağıdaki çocuk kanallarının sahibi olduğunu açıkladı:

Çuf Çuf Çocuk Şarkıları – 1.200.000 abone

Karpuz Adam – 931.000 abone

Pırtık – 3.930.000 abone

Afacan TV – 7.800.000 abone

Bu dört kanalın toplam abone sayısı 14 milyona yaklaşıyor. Özellikle çocuklara yönelik şarkı, animasyon ve eğitici içerik formatı, yüksek tekrar izlenme oranları sayesinde YouTube algoritmasında avantaj sağlıyor.

Çocuk içeriklerinin en büyük avantajlarından biri; küresel izlenebilirlik. Dil bariyerinin sınırlı olduğu müzik ve animasyon temelli içerikler, dünya genelinde tüketilebildiği için reklam gelirleri döviz üzerinden hesaplanıyor. Bu da kanalların finansal gücünü artırıyor.

MELİH ABUAF'IN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Kamuya açık verilere göre kanalların yıllık tahmini gelirleri şu şekilde:

Çuf Çuf Çocuk Şarkıları: Yıllık 104.000 dolar

Karpuz Adam: Yıllık 118.000 dolar

Pırtık: Yıllık 217.000 dolar

Afacan TV: Yıllık 348.000 dolar

Bu veriler toplandığında yıllık yaklaşık 787.000 dolar gelir ortaya çıkıyor.

Aylık ortalamaya bölündüğünde ise toplam gelir yaklaşık 65.000 dolar civarında hesaplanıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Bu rakamlar tamamen halka açık tahmini reklam gelirlerine dayanmaktadır. Sponsorluk, marka iş birlikleri veya farklı gelir kalemleri bu hesaplamaya dahil değildir.