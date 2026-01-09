ÖĞRETMENE ROTASYON 2026: Öğretmenlere rotasyon mu geldi, ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenler bir okulda en fazla kaç yıl görev yapabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eğitim camiasında geniş yankı uyandırdı. Yönetmelikte yer alan ve doğrudan öğretmenlerin görev sürelerini etkileyen rotasyon düzenlemesi, öğretmenler tarafından detaylı şekilde incelenmeye başlandı. Özellikle "Öğretmenlere rotasyon mu geldi?", "Öğretmenler bir okulda en fazla kaç yıl görev yapabilir?" ve "Öğretmenlere rotasyon ne zaman yürürlüğe girecek?" soruları gündemin merkezine yerleşti.

ÖĞRETMENE ROTASYON 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre, öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda görev yapabilecekleri süre en fazla 12 yıl olarak belirlendi. Bu düzenleme, 2026 yılı itibarıyla uygulanacak rotasyon sürecinin temelini oluşturuyor.

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, bir öğretmenin aynı okulda geçirdiği toplam görev süresi; yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev gibi fiilen ders yapılmayan süreler dâhil edilerek hesaplanıyor. Ancak, aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçirilen süreler, 12 yıllık sürenin hesabına dâhil edilmiyor.

Ayrıca adı değişen, dönüşen ya da birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı da birlikte değerlendirilerek toplam görev süresine ekleniyor.

ÖĞRETMENLERE ROTASYON MU GELDİ?

Yayımlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda, öğretmenler için rotasyon uygulaması resmî olarak düzenleme altına alındı. Aynı eğitim kurumunda 12 yıllık görev süresini dolduran öğretmenlerin, belirlenen usul ve esaslara göre başka eğitim kurumlarına atamaları yapılacak.

Rotasyon kapsamında yapılacak atamalar, ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde gerçekleştirilecek. Atama sürecinde, valilikler tarafından belirlenen ilçe grupları, coğrafi durum ve ulaşım şartları dikkate alınacak.

Öğretmenler, alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarını tercih edebilecek ve atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

ÖĞRETMENLERE ROTASYON NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Rotasyon uygulaması, yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan öğretmenler için yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 12 yıllık görev süresinin tamamlanmasıyla birlikte devreye giriyor.

Atamalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmî duyuru sonrasında başlatılacak. Bu duyuruda;

Alanlara göre boş öğretmen kadroları

Rotasyon kapsamında boşalması muhtemel kadrolar

Başvuru şekli, yeri ve süresi

Tercih işlemlerine ilişkin detaylar yer alacak.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla hesaplanan hizmet puanları, yer değiştirme işlemlerinde esas alınacak.

ÖĞRETMENLER BİR OKULDA EN FAZLA KAÇ YIL GÖREV YAPABİLİR?

Yönetmelik hükmüne göre öğretmenler, aynı eğitim kurumunda toplamda en fazla 12 yıl görev yapabiliyor. Bu sürenin tamamlanması halinde öğretmenler rotasyon kapsamına alınıyor.

Tercih yapan öğretmenlerin atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılırken, tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğretmenlerin atamaları, aynı okulda görev süresi en fazla olandan başlamak üzere valiliklerce resen gerçekleştiriliyor.

Ayrıca öğretmenlere, rotasyon sürecinde en fazla 40 eğitim kurumu tercih etme hakkı tanınıyor.

Sınıf öğretmenleri için özel bir düzenleme de bulunuyor. Ara sınıflarda görev yaparken aynı okulda 12 yılını dolduran sınıf öğretmenlerinin atamaları, dördüncü sınıfı okuttukları ders yılının sona ermesiyle birlikte ve aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla yapılıyor.

ÖĞRETMENLERE ROTASYON NEDİR?

Öğretmenlere rotasyon; aynı eğitim kurumunda uzun süre görev yapan öğretmenlerin, hizmet süresi sınırı doğrultusunda başka eğitim kurumlarına atanmasını düzenleyen yer değiştirme uygulamasıdır.

Bu kapsamda;

Spor liseleri ve spor ortaokullarında beden eğitimi öğretmenleri,

Güzel sanatlar liselerinde müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri,

Müzik ilkokulu ve ortaokullarında müzik öğretmenleri,

için rotasyon atamaları, yalnızca aynı kapsamda bulunan eğitim kurumlarıyla sınırlı olarak yapılır.

Alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayan ilçe gruplarında görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri ise, bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.

Yönetmelikte ayrıca bazı öğretmen grupları için resen atama hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bunlar arasında;

Terör olayları nedeniyle şehit olan veya malul kalan kamu görevlilerinin öğretmen olan yakınları,

En az yüzde 40 engelli olduğunu belgeleyen öğretmenler veya bakmakla yükümlü olduğu tam bağımlı engelli yakını bulunanlar,

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler yer almaktadır.