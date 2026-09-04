Öğretmen önlüğü standartları 2026, öğretmen önlüğü ölçüleri, rengi nasıl olur?

Öğretmen önlüğü standartları 2026 nasıl olacak, öğretmen önlüğü ölçüleri ve rengi ne? soruları, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Belirlenen standartlara göre öğretmen önlükleri beyaz renkte ve alpaka kumaştan hazırlanacak. Kadın ve erkek öğretmenler için S, M, L, XL ve XXL beden seçenekleri bulunurken, önlüklerin boy ve göğüs ölçüleri de kılavuzda ayrıntılı şekilde yer aldı.

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ STANDARTLARI 2026 BELLİ OLDU: ÖNLÜKLER NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin kullanacağı önlüklere ilişkin standartları belirledi. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen genelgede öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giymeleri gerektiği vurgulanırken, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu hazırlandı. Peki, öğretmen önlüğü standartları 2026 nasıl olacak, öğretmen önlüğü ölçüleri ve rengi nasıl olacak?

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ UYGULAMASI 2026'DA NASIL OLACAK?

Öğretmenlerin önlük giymesine yönelik uygulama ilk olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında gündeme gelmişti. O dönemde yayımlanan genelgeyle öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesi istenmiş ve öğretmen önlüğü için bir tasarım hazırlanmıştı.

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelgede ise öğretmenlerin görevleri sırasında önlük giymeleri gerektiği belirtildi. Bakanlık tarafından yayımlanan yeni kılavuzla birlikte önlüklerin tasarım ve teknik özellikleri konusunda ortak bir çerçeve oluşturuldu.

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ STANDARTLARI NELER?

MEB tarafından hazırlanan Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu, kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenlerinin kullanacağı önlüklere ilişkin çeşitli kriterleri kapsıyor.

Kılavuzda öğretmen önlüklerinin öncelikle sade, rahat, kullanışlı, işlevsel ve estetik bir anlayışla tasarlanmasının hedeflendiği belirtildi. Önlüklerin eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanacağı ifade edildi.

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ ÖLÇÜLERİ NASIL OLACAK?

Öğretmen önlüğü ölçüleri, MEB tarafından hazırlanan kılavuz kapsamında belirlenen standartlara uygun olacak. Kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan modellerde beden ve teknik özelliklere ilişkin kriterler dikkate alınacak.

Böylece öğretmenlerin farklı eğitim kademelerinde görev yaparken kullanacakları önlüklerde belirli bir standart oluşturulması amaçlanıyor. Önlüklerin öğretmenlerin hareketlerini kısıtlamayacak, günlük çalışma koşullarına uygun ve rahat kullanım sağlayacak özelliklere sahip olması hedefleniyor.

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜNÜN RENGİ NASIL OLACAK?

Öğretmenlerin kullanacağı önlüklerde sade ve estetik bir tasarım anlayışı öne çıkıyor. Bakanlığın hazırladığı kılavuzda önlüklerin model, kumaş, ölçü ve diğer teknik özellikleriyle ilgili standartlara yer veriliyor.

Belirlenen kriterlerin temel amacı, Türkiye genelindeki resmî ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin ortak bir tasarım anlayışına sahip önlükler kullanmasını sağlamak. Bu kapsamda öğretmenlerin kullanacağı önlüklerin kılavuzda belirlenen standartlara uygun olması isteniyor.

UYGULAMA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE TAKİP EDİLECEK

MEB tarafından illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Genelge kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve önlük kullanımına ilişkin uygulamanın millî eğitim müdürlükleri tarafından takip edilmesi kararlaştırıldı. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmen önlüğü kullanımında ülke genelinde ortak bir uygulama hedefleniyor.

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ STANDARTLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

Öğretmenlerin görev sırasında kullanacağı önlüklerin standartlarını belirleyen Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu, Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Kılavuzda farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenler için hazırlanan önlüklerin model, kumaş, ölçü ve diğer teknik özellikleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Bakanlık, belirlenen standartlarla öğretmenlerin kullanım ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim ortamlarına uygun ve işlevsel önlüklerin ülke genelinde ortak bir tasarım anlayışıyla uygulanmasını amaçlıyor.

İşte standartlar: