Öğretmen il içi atama başvuru ekranı (MEBBİS): Öğretmen il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

2026 yılı öğretmen il içi yer değiştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 4 Mayıs - 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülmektedir. Bu süreçte başvurular yalnızca dijital ortamdan alınmakta ve 6 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla tüm onay işlemlerinin tamamlanması zorunlu tutulmaktadır. İl içi yer değişikliği, hem hizmet puanı hem de kontenjan dengesi açısından öğretmenler için kritik bir süreç olduğundan, başvuru aşamalarının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Peki, öğretmen il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır? İl içi tayin şartları neler, kaç tercih hakkı var? Detaylar haberimizde.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI (MEBBİS)

Öğretmen il içi atama başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi dijital platformu olan MEBBİS üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sistem, öğretmenlerin kişisel ve hizmet bilgilerini otomatik olarak çekerek başvuru sürecini dijital hale getirmektedir. Öğretmenler, ilgili modüle giriş yaptıktan sonra il içi yer değiştirme ekranı üzerinden tercihlerini oluşturur ve başvuru sürecini okul ile ilçe onayına sunar.

Bu ekran üzerinden yapılan işlemler, tamamen resmi veriler üzerinden ilerlediği için bilgi güncelliği büyük önem taşır. Hizmet puanı, görev süresi ve kadro durumu sistem tarafından otomatik hesaplanarak yerleştirme sürecine dahil edilir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İl içi tayin başvuruları yalnızca MEBBİS sistemi üzerinden yapılmaktadır ve herhangi bir fiziki başvuru yöntemi bulunmamaktadır. Öğretmenler sisteme kendi kullanıcı bilgileriyle giriş yaptıktan sonra yer değiştirme işlemleri sekmesini kullanarak başvuru sürecini başlatır.

Bu süreçte okul müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü onayı zorunlu olduğu için başvurunun yalnızca sisteme girilmesi yeterli değildir. Onay süreci tamamlanmadığı takdirde başvuru geçerli sayılmaz.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl içi tayin başvuru süreci, tamamen sistematik bir şekilde ilerler. Öğretmenler MEBBİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendi ilindeki okullar arasından tercih listesi oluşturur. Bu aşamada en önemli unsur, tercihlerin hizmet puanı ve okul kontenjanlarıyla uyumlu şekilde yapılmasıdır.

Başvuru sürecinde öğretmenlerin en fazla 40 eğitim kurumu seçme hakkı bulunmaktadır. Sistem, başvuru son günü olan 6 Mayıs 2026 tarihindeki hizmet puanını esas alarak değerlendirme yapar. Başvuru tamamlandıktan sonra hem okul hem de ilçe onayı alınarak süreç resmiyet kazanır.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN ŞARTLARI NELER?

İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler için belirli hizmet süresi şartları bulunmaktadır. Kadrolu öğretmenlerin bulundukları kurumda en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise sözleşmeli ve kadrolu toplamda dört yıllık hizmet süresini tamamlama şartı aranmaktadır.

Bu değerlendirmelerde kritik tarih olarak 30 Eylül 2026 esas alınmaktadır. Bu tarihe kadar hizmet süresi şartını tamamlamayan öğretmenlerin başvuruları sistem tarafından kabul edilmemektedir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMADA KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

İl içi atama sürecinde öğretmenlere kendi illeri içerisinde en fazla 40 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilmektedir. Bu tercihlerin tamamı aynı il sınırları içerisindeki okullardan oluşmaktadır.

Yerleştirme işlemleri tamamen hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır ve okul kontenjan durumları belirleyici rol oynar. Puan hesaplamasında başvurunun son günü olan 6 Mayıs 2026 tarihi baz alınarak güncel hizmet puanı dikkate alınır.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI VE SIRA SİSTEMİ

2026 il içi yer değiştirme sonuçlarının 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması planlanmaktadır. Bu tarihle birlikte aynı zamanda sıra kayıt sistemi de devreye girecektir. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme ve tebligat işlemleri 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacaktır.

Sıra sistemi, ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ek bir yer değiştirme fırsatı sunmaktadır. Tercih ettiği okullara puan yetersizliği nedeniyle yerleşemeyen öğretmenler, özellikle ilk iki tercihleri için sıra sistemine dahil edilir. Bu sistem 13 Ağustos 2026 tarihine kadar aktif kalır ve bu süre boyunca boşalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılır. Bu süreçte ilgili okullar için yeni bir atama işlemi gerçekleştirilmez.