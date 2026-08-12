Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrenciler için yeniden öğrenim hakkı tanıyan öğrenci affı 2026 düzenlemesinin başvuru süreci belli oldu. Düzenleme kapsamında başvuruların, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren belirlenen süre içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekiyor. Peki, öğrenci affı başvuruları ne zaman başlıyor? Öğrenci affı başvuru şartları neler, kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenci affından yararlanmak isteyenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular, öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı ilgili yükseköğretim kurumuna yapılacak.

Düzenlemeyle birlikte yeniden öğrenim hakkı elde eden öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlaması öngörülüyor.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar için ise farklı bir başvuru süresi bulunuyor. Bu durumdaki öğrenciler, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurarak düzenlemenin sağladığı haklardan yararlanabilecek.

BAŞVURU SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN BİLGİLER

Başvuru süresi: Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay

Başvuru yeri: İlişiğin kesildiği veya kayıt hakkının kazanıldığı yükseköğretim kurumu

Öğrenime başlangıç: 2026-2027 eğitim öğretim yılı

Askerlik görevini yapanlar: Terhisten itibaren 2 ay içinde başvuru

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunda belirtilen kapsam ve istisnalara uygun olması gerekiyor. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemede belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden öğrenim hakkından yararlanabilecek.

Öğrenci affı; hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerini kapsıyor. Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar da kanunda belirtilen istisnalar dışında düzenlemeden yararlanabilecek.

Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar da düzenleme kapsamında yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğrenci affı 2026 kapsamında yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden öğrenim hakkı tanınıyor. Düzenleme; hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerini kapsıyor.

Kanunda belirtilen istisnalar dışında, kendi isteğiyle yükseköğretim kurumundan ayrılanlar da bu haktan yararlanabilecek.

Düzenlemenin kapsamındaki öğrencilerin, başvurularını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna yapmaları gerekiyor.

Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde düzenlemenin tanıdığı haktan yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyinde bu maddeden yararlanmaya engel olmayacak.

YATAY GEÇİŞ HAKKI DA TANINDI

Öğrenci statüsünü yeniden kazananlara belirli koşullar altında yatay geçiş imkânı da sağlanacak.

Buna göre öğrenciler, ÖSYS veya YKS puanlarının üniversiteye giriş yaptıkları yıl itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanını karşılaması halinde yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

Farklı programlara yapılacak yatay geçişlerde ise ilgili yükseköğretim kurumunun kontenjanı ve fiziki imkânları dikkate alınacak.

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA GEÇİŞ MÜMKÜN OLACAK

Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, talep etmeleri halinde açıköğretim programlarına da yatay geçiş yapabilecek.

Bu kapsamda;

Anadolu Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi

bünyesindeki eşdeğer açıköğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş imkânı sağlanacak.

Geçişlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Düzenlemede bazı suçlardan mahkûm olanlar ile belirli gerekçelerle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilenler kapsam dışında bırakıldı.

Buna göre;

terör,

kasten öldürme,

işkence,

eziyet,

cinsel saldırı,

çocukların cinsel istismarı,

uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

suçlarından mahkûm olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.

Sahte belge kullanımı veya kayıt sırasında sahte belge verilmesi nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutuluyor.

Bunun yanında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki belirli suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler ile terör örgütleri veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlarla üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat gerekçesiyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.

HANGİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAPSAM DIŞINDA?

Özel kanun hükümlerine tabi bazı yükseköğretim kurumları öğrenci affı düzenlemesinin dışında bulunuyor.

Buna göre;

Polis Akademisi,

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,

Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları,

Astsubay Meslek Yüksekokulları,

Millî Savunma Üniversitesine bağlı enstitüler

düzenlemenin kapsamı dışında tutuluyor.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE İKİ EK SINAV HAKKI

Düzenlemeyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44'üncü maddesinde de değişiklik yapıldı. Azami öğrenim süresini dolduran ve mezuniyet için son sınıfta başarısız dersleri bulunan öğrencilere, intörn eğitimi dönemi hariç olmak üzere iki ek sınav ve tekrar hakkı tanındı.

Uygulamalı eğitime veya intörn eğitimine başlamayan ya da bu eğitimleri tamamlayamayan öğrenciler de söz konusu eğitimlerini tamamlama imkânından yararlanabilecek.

Ara sınıf öğrencileri için ise ek sınav hakkı öngörülmüyor.

Öğrenci affından yararlananların öğrenime 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlaması öngörülüyor. Başvuruların ise kanunda belirtilen süre içerisinde öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekiyor.