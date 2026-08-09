Oflu Hoca’nın Şifresi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Oflu Hoca’nın Şifresi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Oflu Hoca’nın Şifresi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Oflu Hoca’nın Şifresi filmini izleyecek olanların merak ettiği Oflu Hoca’nın Şifresi konusu nedir, Oflu Hoca’nın Şifresi oyuncuları kimler ve Oflu Hoca’nın Şifresi özeti gibi konuları inceliyoruz.

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının sevilen komedi yapımları arasında yer alan Oflu Hoca’nın Şifresi, eğlenceli hikâyesi ve Karadeniz mizahıyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Adem Kılıç’ın oturduğu film, Doğanspor kulübünün başkanlık seçimi üzerinden gelişen olayları konu alıyor. Peki, Oflu Hoca’nın Şifresi filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? Filmin oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte filme ilişkin merak edilen detaylar.

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca’nın Şifresi, 2014 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Adem Kılıç’ın üstlendiği yapımın senaryosunu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün kaleme aldı. Film, Türkiye’de 31 Ekim 2014 tarihinde vizyona girdi.

Yapım, Adem Kılıç’ın daha önce yönettiği Sümela’nın Şifresi filminin ardından gelen yapımlardan biri olarak öne çıkarken, Oflu Hoca karakterinin etrafında gelişen komik olayları beyaz perdeye taşıyor.

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca’nın Şifresi filminin Türkiye’de çekildiği bilgisi bulunuyor. Filmde Karadeniz kültürü, yerel yaşam ve bölge insanının günlük hayatına ilişkin unsurlar ön plana çıkıyor. Ancak kaynaklarda filmin tüm çekim noktalarını kapsayan ayrıntılı bir şehir ve ilçe listesi net şekilde belirtilmiyor.

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, Oflu Hoca’nın geçmişte formasını giydiği Doğanspor futbol kulübünün başkanlık seçimi etrafında yaşanan olaylar anlatılıyor. Kulübün zor durumdan kurtulması için yeni ve güvenilir bir başkana ihtiyaç duyulurken, müteahhit Ahmet de başkanlığa aday olur.

Oflu Hoca ise Ahmet’in kulübü yönetmek için doğru kişi olmadığına inanır ve başkanlık yarışına dahil olur. Böylece iki aday arasında başlayan rekabet, birbirinden komik ve karmaşık olayların yaşanmasına neden olur.

Oflu Hoca’nın yerel televizyondaki programı, fırındaki günlük yaşamı ve çevresindeki karakterlerle yaşadığı olaylar da filmin mizahi yapısını güçlendiriyor.

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Çetin Altay ve Ahmet Varlı yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Köksal Engür, Didem Balçın, Başak Daşman, Tarık Papuççuoğlu, Mehtap Bayri, Eser Eyüboğlu, Onur Dilber ve İsrafil Köse gibi isimler bulunuyor.

Filmde Çetin Altay Oflu Hoca karakterini canlandırırken, Ahmet Varlı ise Müteahhit Ahmet rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Köksal Engür Ali Osman, Didem Balçın Asiye, Başak Daşman ise Ümmiye karakterini oynuyor.

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ HAKKINDA

Adem Kılıç’ın yönettiği Oflu Hoca’nın Şifresi, futbol kulübü başkanlığı için yaşanan mücadeleyi Karadeniz mizahıyla birleştiriyor. Filmde yerel televizyon, aile ilişkileri, futbol tutkusu ve yöresel karakterler üzerinden gelişen olaylar komedi unsurlarıyla aktarılıyor.

Film, Oflu Hoca’nın Şifresi serisinin ilk yapımı olarak 2014 yılında izleyiciyle buluştu. Ardından serinin devam filmleri de çekildi.