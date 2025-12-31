O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı, şampiyon kim oldu? O Ses Türkiye Yılbaşı birincisi!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, geleneksel yılbaşı yayını kapsamında izleyiciyle buluştu. Müzik, dans ve sürpriz konukların yer aldığı programda birbirinden farklı performanslar ekrana geldi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2026 KİM KAZANDI, BİRİNCİ KİM OLDU?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026'da kazanan isim henüz açıklanmadı. Gecenin sonunda bir ismin Altın Plaket ödülünün sahibi olması planlanıyor. Ancak yayın akışı sırasında net bir birincilik bilgisi paylaşılmadığı için sonuçlar programın ilerleyen dakikalarında belli olacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda Hadise ve Murat Boz yer aldı. İkiliye bu yıl sürpriz jüri üyeleri olarak Gupse Özay ve Giray Altınok eşlik etti. Jüri üyeleri, sahneye çıkan konukların performanslarını değerlendirdi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

Programda farklı alanlardan birçok ünlü isim sahne aldı. Erol Evgin gibi usta sanatçılar, Survivor 2026 yarışmacıları, dizi oyuncuları, sporcular ve sosyal medya fenomenleri performanslarıyla izleyici karşısına çıktı.

Sahne alan isimler arasında Ava Yaman "O Benim Dünyam" ve "I Need A Hero" parçalarını seslendirdi. Burak Yörük Volkan Konak'ın "Yarim Yarim" şarkısını söyledi. Cihan Ünal "New York New York" ile sahneye çıktı. Rabia Soytürk Sezen Aksu'nun "Aldatıldık" eserini seslendirdi. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat düet yaparak "Palavra Palavra"yı söyledi. Dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise Reynmen'in "Çatma Yarım" şarkısını seslendirdi. Program boyunca grup performansları, düetler, nostaljik parçalar ve çocuk oyuncuların sahneleri yer aldı.