NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2026 (MEBBİS) Norm fazlası atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Norm fazlası öğretmen atama sürecinde tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2026 Ağustos dönemi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden öğrenileceği merak konusu oldu. Peki, 2026 Norm fazlası atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Norm fazlası atama sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar haberimizde.

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2026

2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecinde tercih aşaması tamamlandı. Öğretmenlerin belirlenen tarihler arasında gerçekleştirdiği tercihlerin ardından gözler atama sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre sonuçlar 8 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

Atama sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte norm kadro fazlası öğretmenlerin yeni görev yerleri de belli olacak. Öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS üzerinden ve bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçları 8 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihle birlikte öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin sonuçlar erişime açılacak.

Öğretmenlerin yeni görev yerlerinin belirlenmesiyle birlikte atama sürecinin sonuçları da netleşmiş olacak. Sonuçlar, MEBBİS üzerinden ve bağlı bulunulan il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden takip edilebilecek.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü açıklanacak. Öğretmenlerin tercih başvuruları 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Son başvuru işlemleri ise 7 Eylül 2026 saat 16.00 itibarıyla tamamlandı.

Belirlenen takvime göre tercih sürecinin sona ermesinin ardından atama sonuçları 8 Eylül 2026 tarihinde öğretmenlerin erişimine sunulacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte norm kadro fazlası öğretmenlerin yeni görev yerleri de belli olacak.

2026 NORM FAZLASI ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 Ağustos dönemi için belirlediği takvim doğrultusunda norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri belirlenen tarihler içerisinde yürütüldü.

Tercih başvuruları: 4-7 Eylül 2026

Son başvuru tarihi: 7 Eylül 2026 saat 16.00

Atama sonuçlarının ilanı: 8 Eylül 2026

İlişik kesme işlemleri: 9 Eylül 2026

Bu takvim doğrultusunda tercih başvurularının tamamlanmasının ardından atama sonuçlarının ilan edilmesiyle öğretmenlerin yeni görev yerleri belirlenmiş olacak.

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Norm fazlası öğretmen atama sonuçlarını öğrenmek isteyen öğretmenler, sonuçların ilan edilmesinin ardından MEBBİS üzerinden kontrol sağlayabilecek. Bunun yanı sıra öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden de sonuçlarını takip edebilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğretmenlerin yeni görev yerlerine ilişkin bilgiler erişime açılacak. Öğretmenler, kendileri için ilan edilen atama sonucunu belirtilen resmi kanallar üzerinden takip edebilecek.

NORM FAZLASI ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILDI?

Norm kadro fazlası öğretmenler, başvuru sürecinde MEBBİS üzerinden kendileri için açılan tercih ekranını kullandı. Öğretmenler, alanları ve hizmet puanları doğrultusunda tercih edebilecekleri eğitim kurumlarını sıraladı.

Tercihlerin tamamlanmasının ardından atama işlemleri belirlenen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Başvuru ve tercih bilgileriyle birlikte hizmet puanı gibi kriterler de değerlendirme sürecinde dikkate alınacak.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında ilgili mevzuatta yer alan hükümler uygulanacak. Yer değiştirme işlemlerinde öncelikli kriterlerden biri hizmet puanı olacak.

Hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi gibi kriterler değerlendirmeye dahil edilecek. Tercihleri doğrultusunda herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen veya ilgili duyuruda belirtilen koşullar kapsamında tercih yapmayan öğretmenler için ise resen atama süreci uygulanabilecek.

Bu kapsamda atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri ve değerlendirmede dikkate alınan kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER İLİŞİKLERİNİ NE ZAMAN KESECEK?

2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçlarının 8 Eylül 2026 tarihinde açıklanmasının ardından yeni görev yerlerine geçiş süreci başlayacak.

Belirlenen takvime göre norm kadro fazlası öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Böylece atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğretmenlerin yeni görev yerlerine ilişkin süreçte bir sonraki aşamaya geçilmiş olacak.