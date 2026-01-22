Noa Lang evli mi, bekar mı, çocuğu var mı? Noa Lang sevgilisi Blossom de Weerd kimdir?

Sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Noa Lang hakkında merak edilen sorular yanıt buluyor. Noa Lang evli mi, bekar mı, çocuğu var mı? Ünlü futbolcunun sevgilisi olarak bilinen Blossom de Weerd kimdir, ne iş yapıyor?

NOA LANG EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Noa Lang, 2026 yılı itibarıyla resmi olarak evli değildir. Ancak ünlü futbolcu, uzun süredir Blossom de Weerd ile ciddi bir birliktelik sürdürmektedir. İkilinin ilişkisi, Lang'ın kariyerinde yükselişe geçtiği dönemden bu yana kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Çift, özel hayatlarını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih etse de, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve özel davetlerde birlikte görüntülenmektedir.

NOA LANG VE BLOSSOM DE WEERD'İN ÇOCUKLARI VAR MI?

Noa Lang ve Blossom de Weerd çiftinin birlikte iki çocukları bulunmaktadır. Çiftin ilk oğulları Navy Livai, Nisan 2023'te dünyaya gelmiştir. Haziran 2024'te ise ikinci oğulları Ryver Oakley doğmuştur. Noa Lang, baba olmanın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu sık sık dile getirmekte ve çocuklarına olan bağlılığını çeşitli paylaşımlarla göstermektedir. Futbolcunun, küçük oğlunun ismini omzuna dövme yaptırması da bu bağlılığın en dikkat çeken göstergelerinden biri olmuştur.

BLOSSOM DE WEERD KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1999 doğumlu Blossom de Weerd, Hollandalı bir içerik üreticisi ve sosyal medya fenomenidir. Kamuoyunda çoğunlukla Noa Lang'ın partneri olarak tanınsa da, dijital dünyada kendine ait bir kariyer inşa etmiştir. Özellikle moda, yaşam tarzı ve annelik temalı paylaşımlarıyla dikkat çeken De Weerd, estetik anlayışı ve sade stiliyle belirli bir takipçi kitlesine sahiptir.

BLOSSOM DE WEERD'İN MESLEĞİ VE AİLE HAYATI

Blossom de Weerd profesyonel olarak sosyal medya etkileyiciliği (influencer) yapmaktadır. Çeşitli markalarla iş birlikleri gerçekleştiren De Weerd, aynı zamanda aile yaşamını ön planda tutmaktadır. De Weerd'in, Noa Lang ile olan birlikteliğinden önceki ilişkisinden Skylar adında bir kızı bulunmaktadır. Noa Lang'ın Skylar'ı da aile yapısının bir parçası olarak gördüğü ve çocuklarla yakından ilgilendiği bilinmektedir. Böylece çift, beş kişilik geniş bir aile yapısı içerisinde yaşamlarını sürdürmektedir.

NOA LANG VE BLOSSOM DE WEERD'İN AİLE YAŞAMI

Çiftin yaşamı, Noa Lang'ın futbol kariyerine paralel olarak şekillenmiştir. Lang'ın Club Brugge döneminde Belçika'da yaşayan aile, yıldız futbolcunun PSV Eindhoven'a transfer olmasıyla birlikte yeniden Hollanda'ya yerleşmiştir. Blossom de Weerd, Lang'ın maçlarını tribünden takip ederek ve sosyal medya üzerinden destek vererek partnerinin kariyerinde önemli bir motivasyon kaynağı olmaktadır.

Güncel durumda Noa Lang, saha içindeki performansının yanı sıra özel hayatındaki istikrarlı duruşuyla da dikkat çekmektedir. Blossom de Weerd ile olan uzun soluklu ilişkisi, resmi bir evlilikle taçlandırılmamış olsa da Hollanda basınında örnek gösterilen birliktelikler arasında yer almaktadır.