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Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hayatı, kariyeri ve özel yaşamına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Kırmızı, sigortacılık alanındaki çalışmalarının yanı sıra eğitim ve spor alanlarında da çeşitli görevler üstleniyor. Peki, Nihat Kırmızı kimdir? Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı nereli, kaç yaşında, serveti ne kadar, eşi kim? İşte detaylar...

DOĞA SİGORTA'NIN SAHİBİ NİHAT KIRMIZI NİHAT KIRMIZI KİMDİR?

Nihat Kırmızı, 1978 yılında doğan Türk iş insanıdır. Doğa Sigorta'nın resmi internet sitesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alan Kırmızı, aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Galatasaray Sportif A.Ş.'de de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kırmızı, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini iletişim ve finans alanlarında tamamlamıştır. Doğa Sigorta'nın kurumsal biyografisine göre iç kontrol, iç denetim ve katılım finans konularında çalışmalar yapmıştır.

İş hayatında sigortacılık alanının yanı sıra telekomünikasyon ve eğitim sektörlerinde de görev alan Kırmızı, 2008 yılında Doğa Telekom'da üst düzey yöneticilik yaptı. 2013 yılında ise Doğa Sigorta'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.

NİHAT KIRMIZI KARİYERİ

Nihat Kırmızı'nın profesyonel kariyerinde sigortacılık önemli bir yer tutuyor. Doğa Sigorta'nın resmi biyografisine göre 2003 yılından itibaren sigortacılık sektöründe kurumsal satıştan acenteliğe kadar farklı alanlarda görev yaptı. 2008 yılında Doğa Telekom'da üst düzey yöneticilik üstlendi.

2013 yılında Doğa Sigorta'yı kuran Kırmızı, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Resmi şirket biyografisinde Kırmızı'nın aynı zamanda eğitim kurumlarının kuruluşunda da yer aldığı belirtiliyor.

NİHAT KIRMIZI NERELİ?

Nihat Kırmızı, 1978 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Doğa Sigorta'nın faaliyet raporunda Kırmızı'nın doğum yeri Şanlıurfa olarak belirtilirken, resmi biyografisinde eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdüğü bilgisi yer alıyor.

NİHAT KIRMIZI KAÇ YAŞINDA?

Nihat Kırmızı 1978 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

NİHAT KIRMIZI SERVETİ NE KADAR?

Nihat Kırmızı'nın kişisel servetinin toplam değerine ilişkin doğrulanmış ve kamuya açıklanmış bir rakam bulunmamaktadır. Bu nedenle servetinin ne kadar olduğuna dair belirli bir miktar vermek mümkün değildir.

NİHAT KIRMIZI EŞİ KİM?

Nihat Kırmızı'nın evli olduğu ve üç çocuk babası olduğu Doğa Sigorta'nın resmi biyografisinde belirtilmektedir. Ancak resmi kaynaklarda eşinin adına ilişkin doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.