Netanyahu seçimi kazandı mı, kaybetti mi?

İsrail’de oy verme işlemi Türkiye saatiyle 23.00’te tamamlandı. Ancak seçimi kimin kazandığı henüz resmi olarak belli değil. Sandıkların kapanmasının ardından İsrail televizyonlarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması, ardından oy sayımının başlaması bekleniyor. Resmi sonuçların ise 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor. Seçim öncesi son anketler Eisenkot’un partisini önde gösterirken, iki tarafın da tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamayacağı öngörülüyordu. İşte İsrail seçimlerinde son durum.

NETANYAHU SEÇİMİ KAZANDI MI?

Netanyahu’nun seçimi kazanıp kazanmadığı henüz belli değil. Oy verme işlemi sona erse de sayım devam ediyor ve resmi sonuçlar açıklanmadı. İsrail’de seçimi kazanmak, yalnızca en çok oyu alan parti olmak anlamına gelmiyor. Asıl belirleyici olan, 120 sandalyeli mecliste hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayacak bir koalisyonun oluşturulabilmesi.

NETANYAHU SEÇİMİ KAYBETTİ Mİ?

Netanyahu’nun seçimi kaybettiğine dair de henüz bir resmi sonuç bulunmuyor. Seçim öncesi anketlerde Netanyahu’nun Likud Partisi, Eisenkot’un Yashar Partisi’nin gerisinde ikinci sırada gösteriliyordu. Ancak anketler, sandık sonuçlarının yerini tutmuyor. Seçimin nihai tablosu, oy sayımının tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

İSRAİL’DE OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ

Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 22.00’de, Türkiye saatiyle 23.00’te sona erdi. Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonunda oy kullandı. Seçimde 30’dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25’lik seçim barajını aşmak için yarıştı.

KATILIMDA TARİHİ REKOR

Seçimde katılım oranı gün boyunca rekor seviyelere ulaştı. Öğle saatlerinde yüzde 31,5’e çıkan katılım, 1977’den bu yana aynı saatte kaydedilen en yüksek seviye oldu. Saat 16.00 itibarıyla ise seçmenlerin yüzde 55,7’si oy kullandı; bu oran da İsrail tarihinde bu saatte görülen en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti.

SON ANKETLER NE DİYORDU?

İsrail’in üç büyük televizyon kanalının seçim öncesi son anketlerinde Eisenkot’un Yashar Partisi 22-23 sandalyeyle birinci, Netanyahu’nun Likud Partisi 19-21 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı. Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte İttifakı’nın ise 14-15 sandalye kazanması öngörüldü. Anketlerde Eisenkot’un bloğu 52 ile 56 arasında, Netanyahu’nun bloğu ise 50 sandalyede gösterildi. Arap partilerine toplam 14-16 sandalye öngörülürken, iki blok da 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamıyordu.

SEÇİM GÜNÜ GERGİNLİK YAŞANDI

Seçim günü Netanyahu, Arap seçmenlerin ve sol kesimin sandıklara akın ettiğini öne sürerek seçimin kendilerinden “çalınmaya çalışıldığını” iddia etti. Eisenkot ise Netanyahu’yu, seçim sonuçlarına itiraz etmek için zemin hazırlamakla suçladı. İsrail basınına göre Eisenkot’un partisi, Likud’un oy verme saatlerinin uzatılması talebine karşı çıktı. Merkezi Seçim Komitesi ise seçime ilişkin çeşitli usulsüzlük iddialarını reddetti.

SEÇİM SONRASI SENARYOLAR

Seçim sonuçlarının hiçbir bloğa çoğunluk vermemesi halinde, Eisenkot liderliğinde bir hükümet kurulması, Netanyahu ile Eisenkot’un partilerinin aynı hükümette yer aldığı bir ulusal birlik hükümeti oluşturulması ya da yeniden seçime gidilmesi gibi senaryolar gündeme gelebilir. Hiçbir blok çoğunluğu sağlayamazsa Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini en güçlü adaya verecek. Görevlendirilen adayın hükümeti kurmak için 42 günü olacak; bu sürede hükümet kurulamazsa mevcut koalisyon geçici olarak görevde kalacak ve yeniden seçime gidilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sandıkların kapanmasının ardından açıklanacak sandık çıkış anketleri, seçimin seyrine dair ilk işaretleri verecek. Resmi seçim sonuçlarının ise 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor. Sonuçlar, İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Sandık çıkış anketleri ve resmi sonuçlar açıklandıkça haberimiz güncellenecek.