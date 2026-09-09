Nepal kaç kişi öldü, Nepal'de ölen sayısı kaç?

Nepal'de ölen sayısı kaç, Nepal'de kaç kişi öldü? sorularına ilişkin son durum belli oldu. Nepal'de meydana gelen şiddetli sel ve taşkınların ardından 1.367 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 5 bin 132 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

NEPAL'DE SEL FELAKETİ: ÖLÜ SAYISI 1355'E YÜKSELDİ

Nepal'de Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde etkili olan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.355'e yükseldi. Kayıp 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

NEPAL'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.355 olarak açıklandı. Afetin ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, kayıp kişilerin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, sel nedeniyle hastaneye kaldırılan 6 bin 672 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı. Afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım çalışmaları, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil müdahale faaliyetlerinde toplam 21 bin 402 güvenlik personeli görev yapıyor.

NEPAL'DE BİR GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Nepal hükümeti, sel felaketinde yaşamını yitirenler ve kayıp kişiler nedeniyle bir günlük yas ilan etti. Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilirken, yerel halk da hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli törenler düzenledi.

Felaketin özellikle Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde büyük yıkıma yol açtığı belirtilirken, çok sayıda köprü ve yolun kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

SEL MAĞDURLARINA YÖNELİK NEFRET SÖYLEMLERİ İNCELENİYOR

Sel felaketinin ardından sosyal medyada mağdurlara yönelik yapılan bazı paylaşımlar da Nepal hükümetinin gündemine geldi. Nepal Siber Bürosu, çevrim içi ortamda sel mağdurlarına yönelik nefret söylemi ve taciz içerikli yorumlarda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başbakan Balendra Shah'ın uyarısının ardından, söz konusu kişilerin tespit edilmesi amacıyla 10 kişilik bir ekip oluşturulduğu belirtildi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan incelemelerde, kişilerin adres ve telefon bilgilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Yetkililer, herhangi bir şikayet bulunmasa dahi yeterli delil elde edilmesi durumunda yasal işlem başlatılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

NEPAL'DEKİ SEL FELAKETİNİN NEDENİ NE?

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel, bölgede ciddi hasara neden oldu. Çok sayıda köprünün yıkıldığı ve yolların zarar gördüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerle de destek verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, sel öncesinde bölgede meydana gelen sismik hareketin verilerini güncelledi. İlk etapta deprem olarak değerlendirilen 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin, yapılan değerlendirmelerin ardından buzul çökmesi kaynaklı olduğu belirtildi.

UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları da selin oluşumunda dağlık bölgelerden kopan buzulların etkili olduğunu değerlendirdi.

Uzmanlara göre, dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ, bölgede büyük miktarda su ve kaya hareketine neden olarak sel felaketinin oluşmasına yol açmış olabilir. Arama kurtarma ekipleri ise kayıp kişilere ulaşmak ve afetten etkilenenlere yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.