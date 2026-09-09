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Galatasaray'da Jankat Yılmaz ile sözleşme uzatılıyor

Galatasaray'da Jankat Yılmaz ile sözleşme uzatılıyor
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Galatasaray, Eyüpspor'daki performansının ardından bu sezon ikinci kaleciliğe yükselen Jankat Yılmaz'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Süper Lig devi Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor’a kiraladığı ve orada gösterdiği performansla dikkat çeken Jankat Yılmaz ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

İKİNCİ KALECİ KONUMUNDA

22 yaşındaki genç kaleci, bu sezon sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır’ın ardından ikinci kaleci konumuna yükseldi. Göztepe maçında yaptığı kritik kurtarışlarla da beğeni topladı.

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Galatasaray yönetiminin, performansını ödüllendirmeyi düşündüğü Jankat Yılmaz ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda anlaşmanın tamamlanmasının ardından imzaların kısa süre içerisinde atılması hedefleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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