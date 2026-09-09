KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, "GITEX Ai Türkiye 2026"ya katıldı:

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz, bunun için buradayız. Aynı zamanda kadın girişimcilerin desteklenmesi için de buradayız. Arkadaşlarımız burada birebir projelerini sergiliyorlar, onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenen GITEX Ai Türkiye 2026", İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açtı.

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinlik ağlarından biri olan GITEX kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen etkinlikte, "Yapay Zeka Çağında Kadın, Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon" başlıklı oturuma katıldı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın sadece mühendislerin, teknoloji şirketleri yada bu alanda çalışanların meselesi olmadığını, hayatın her alanına girdiğini söyledi.

Toplumun farklı kesimlerinin bu dönüşümün neresinde durduğunun da konuşulması gerektiğini belirten Bayraktar, kadınların bu dönüşümün çok önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Bayraktar, panelin ardından KADEM'in etklinte yer alan standını ziyaret etti.

Burada gazetecilere etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, KADEM'in İnovasyonda Kadın Programını ve programdaki finalistler ile onların projelerini tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bir yandan da KADEM olarak bu alandaki hassasiyetleri anlatmak için etkinlikte yer aldıklarını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"2020'den beri KADEM olarak kadının teknolojiyle ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz, bu alanda okumalar, çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda iki tane uluslararası zirvemiz oldu. 2020'de zirvemizin başlığı 'Dijital Çağda İnsan Kalmak'tı. Daha sonra 2024'te daha odaklı bir şekilde gittik ve yine uluslararası zirvemizin başlığı 'Yapay zeka ve kadın' oldu. Bu arada bütün bunlar boyunca çalıştaylar, paneller gerçekleştirdik. Akademik dergimizde yine bu konuyu işliyoruz."

Bayraktar, sadece akademik veya düşünce tarafında kalmadıklarını, bir yandan da sahada varlık gösterdiklerini vurguladı.

İnovasyonda Kadın Programıyla, yapay zeka ve teknoloji kullanarak çalışan kadınların girişimlerini desteklediklerini aktaran Bayraktar, yine kooperatiflerde de kadınları desteklediklerini ifade etti.

"Yapay zeka hayatınızın her alanına girmiş durumda"

Yakın bir dönemde Yapay Zeka ve Kadın Projesini de gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Peki neden bütün bunları yapıyoruz? Neden bunlarla ilgileniyoruz? Çünkü dünya bambaşka bir yere gidiyor, teknoloji inanılmaz bir hızda gelişiyor. Yapay zeka hayatınızın her alanına girmiş durumda. Daha önce gerçekleştiremediğimiz pek çok şeyi, çok daha küçük gruplarla, çok daha hızlı sürelerde gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle girişimler açısından böyle." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki burada kadın nerede duruyor? Şunu biliyoruz ki yapay zeka nasıl şekillendirilirse, nasıl eğitilirse, ona gerçek dünyada olan hangi tecrübeyi nasıl aktarırsak, bize vereceği sonuçlarda ona bağlı olacaktır. Biz, erkeklerin bu alanda daha çok varlık gösterdiğini biliyoruz. Kadınların yeterince yapay zekanın şekillendirilmesinde yer alamadığını, varlık gösteremediğini en azından şimdilik görüyoruz. Bu da ne oluyor, tabii ki kadınların gerçek dünyada yaşadığı ayrımcılıkların aynen dijital dünyaya da yansıması riskini beraberinde taşıyor. Artık bir riskin de ötesinde bunun gerçekleştiğini görüyoruz."

Bazı işe alım süreçlerinde yapay zeka tabanlı sistemlerin kullanıldığında kadınlara yönelik çeşitli ayrımcılıkların devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Kredi başvurularında, benzer profilli başvurularda erkek ve kadın arasında kadınların yine dez avantajlı sonuçlar aldığını gördük. Dolayısıyla yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz, bunun için buradayız. Aynı zamanda kadın girişimcilerin desteklenmesi için de buradayız. Arkadaşlarımız burada birebir projelerini sergiliyorlar, onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA