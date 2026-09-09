Haberler

Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü

Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üst üste alınan Ferencvaros ve Amedspor mağlubiyetleri sonrasında Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Yabancı olarak gözünü Vitor Pereira'ya çeviren bordo-mavililer, yerli teknik direktörde ise Şenol Güneş'e yöneldi.

Üst üste gelen Ferencvaros ve Amedspor mağlubiyetlerinin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktör arayışları hız kesmeden sürüyor. Bordo-mavili yönetim, yabancı seçenekler arasında Vitor Pereira’ya odaklanırken, yerli isimlerde ise Şenol Güneş’in adı öne çıkmaya başladı.

TRABZON'DA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

UEFA Avrupa Ligi’nde elenen ve Süper Lig’de de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, yeni hocasını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı adaylar arasında son dönemde Vitor Pereira en güçlü isim olarak masada dururken, yerli tarafta Şenol Güneş’in adı şehirde daha yüksek sesle konuşuluyor.

ERGİN KELEŞ GÖREVE BAŞLADI

Öte yandan bordo-mavili kulüp teknik ekibini de güçlendiriyor. Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavili formayı giymiş Ergin Keleş ile kulüp antrenörlüğü konusunda anlaşmaya varıldı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe geçen Keleş, daha önce Kastamonuspor’u çalıştırmış, son olarak da Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin’in ekibinde yer almıştı. Yönetimin şu ana kadar aldığı en net karar ise şu: Yeni teknik direktör yerli ya da yabancı olsun, Hüseyin Cimşir ve Ergin Keleş yeni hocanın ekibinde görev almaya devam edecek.

''ÜST AKIL'' KONUMLANDIRILMASI

Ayrıca bordo-mavililerde Şenol Güneş konusunda ise dikkat çekici bir formül konuşuluyor. Yönetimin bir kısmı, yabancı teknik adamların yüksek maliyetini ve Süper Lig’i yeterince tanımama riskini göz önünde bulundurarak deneyimli hocaya sıcak bakıyor. Bu modelde Hüseyin Cimşir ve Ergin Keleş’in saha içi sorumlulukları artırılırken, Şenol Güneş’in futbol yapılanmasında “üst akıl” olarak konumlandırılması değerlendiriliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Canlı anlatım: Lizbon'da dördüncü gol geldi

İkinci yarıda goller üst üste! Lizbon'da hiç istemediğimiz bir skor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı

G.Saray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

Teknoloji devi bombayı patlattı! İşte milyonların beklediği o telefon
Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet satan 5 şüpheli gözaltına alındı

Dev maç öncesi şok operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Rusya'nın tatil cennetinde alevler yükseldi! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular

Tatil cennetinde kabus! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi

Göz göre göre kayrıldılar!
Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül

Sevdası için 3 bin km yol giden görüntüdeki adama unutamayacağı ödül
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var