Haberler

Okan Buruk'tan Sporting maçı hakemine ağır tepki

Okan Buruk'tan Sporting maçı hakemine ağır tepki
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, Sporting'e konuk oldu. Sporting'in ikinci yarıda penaltı kazandığı pozisyonun ardından sinirlenen Okan Buruk'un karşılaşmanın hakemine yoğun tepkilerde bulunduğu kameralara yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting’e konuk olan Galatasaray, zorlu mücadelede gergin anlar yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı kararı sahada tansiyonu bir anda yükseltti.

SPORTING PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 54. dakikasında  Sporting'te golcü oyuncu Luis Suarez savunma arkasına sarktı. Ismail Jakobs'un müdahalesi sonrası hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi ve ev sahibi ekibi penaltı kazandı. 

OKAN BURUK'TAN SERT TEPKİ

Kararın ardından sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular adeta çılgına döndü. Pozisyona yoğun itirazda bulunan temsilcimizde, hakemin kararına öfkelenerek kulübeden şiddetli tepki gösteren Okan Buruk'un karşılaşmanın hakemine yoğun tepkisi kameralara yansıdı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın tatil cennetinde alevler yükseldi! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular

Tatil cennetinde kabus! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor

Bayraktar'dan "yapay zeka" çıkışı: Daha adil şekilde eğitilmeli
Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü

İbre tamamen Şenol Güneş'e döndü!
Galatasaray'da Jankat Yılmaz ile sözleşme uzatılıyor

Galatasaray'da 4 yıllık imza
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

Bu fotoğrafla ilgili söyledikleri, Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Erdoğan'ı ziyareti sonrası sözleri çarpıcı: İttifak hiç bu kadar...