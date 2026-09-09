Okan Buruk'tan Sporting maçı hakemine ağır tepki
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, Sporting'e konuk oldu. Sporting'in ikinci yarıda penaltı kazandığı pozisyonun ardından sinirlenen Okan Buruk'un karşılaşmanın hakemine yoğun tepkilerde bulunduğu kameralara yansıdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting’e konuk olan Galatasaray, zorlu mücadelede gergin anlar yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı kararı sahada tansiyonu bir anda yükseltti.
SPORTING PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting'te golcü oyuncu Luis Suarez savunma arkasına sarktı. Ismail Jakobs'un müdahalesi sonrası hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi ve ev sahibi ekibi penaltı kazandı.
OKAN BURUK'TAN SERT TEPKİ
Kararın ardından sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular adeta çılgına döndü. Pozisyona yoğun itirazda bulunan temsilcimizde, hakemin kararına öfkelenerek kulübeden şiddetli tepki gösteren Okan Buruk'un karşılaşmanın hakemine yoğun tepkisi kameralara yansıdı.