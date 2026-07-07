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NATO'nun en güçlü orduları 2026: Türkiye NATO'nun kaçıncı güçlü ordusu?

NATO'nun en güçlü orduları 2026: Türkiye NATO'nun kaçıncı güçlü ordusu?
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Savunma bütçeleri, askeri personel sayıları ve teknolojik kapasiteler dikkate alınarak hazırlanan NATO'nun en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı. NATO üyesi 32 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye'nin konumu da netleşti. Peki, Türkiye NATO'nun kaçıncı güçlü ordusu? İşte 2026 yılı itibarıyla açıklanan güncel sıralama ve detaylar.

NATO üyesi ülkelerin askeri güç sıralaması 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Üye devletlerin savunma bütçeleri, aktif askeri personel sayıları, teknolojik kapasitesi, toplam askeri varlığı ve askeri kabiliyetleri dikkate alınarak hazırlanan liste, ittifak içerisindeki güç dengesini ortaya koydu. Savunma sanayiinde son yıllarda attığı adımlar ve geliştirdiği yerli üretim projeleriyle öne çıkan Türkiye de sıralamada üst basamaklarda yer aldı. Peki, Türkiye NATO'nun kaçıncı güçlü ordusu? İşte NATO'nun en güçlü orduları 2026 listesi ve Türkiye'nin ittifak içerisindeki konumu.

NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2026

2026 yılı itibarıyla hazırlanan askeri güç sıralaması; ülkelerin savunma bütçeleri, aktif ve yedek personel sayıları, askeri teknoloji kapasitesi, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin gücü ile toplam askeri envanterleri dikkate alınarak oluşturuldu.

Listeye göre NATO'nun en güçlü ordusuna sahip ülkesi Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD'yi Fransa ve Birleşik Krallık takip ederken, Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.

İşte NATO'nun en güçlü 32 ordusu:

ABD

Fransa

Birleşik Krallık

Türkiye

İtalya

Almanya

İspanya

Polonya

İsveç

Kanada

Yunanistan

Hollanda

Portekiz

Norveç

Danimarka

Finlandiya

Romanya

Çekya

Macaristan

Belçika

Bulgaristan

Slovakya

Hırvatistan

Arnavutluk

Litvanya

Slovenya

Letonya

Estonya

Lüksemburg

Kuzey Makedonya

Karadağ

İzlanda

Sıralama, NATO üyesi ülkelerin mevcut askeri kapasiteleri temel alınarak hazırlanırken, ülkelerin savunma altyapıları ve toplam askeri güç unsurları esas alındı.

TÜRKİYE NATO'NUN KAÇINCI GÜÇLÜ ORDUSU?

Türkiye; savunma kapasitesine yaptığı teknolojik yatırımlar, yerli üretim projeleri ve askeri kabiliyetleri sayesinde NATO'nun en güçlü orduları arasında üst sıralarda yer aldı. Hazırlanan listede Türkiye, ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'ın ardından dördüncü sırada bulunurken; İtalya, Almanya, İspanya ve Polonya gibi birçok NATO ülkesinin önünde konumlandı.

Türkiye'nin sıralamadaki yeri; savunma bütçesi, aktif personel sayısı, askeri teknolojik kapasite, toplam askeri güç ve savunma altyapısı gibi kriterler esas alınarak oluşturulan değerlendirmede belirlendi. Verilere göre Türkiye, NATO içerisindeki güçlü askeri kapasitesiyle üst sıralardaki konumunu korudu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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