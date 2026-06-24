NATO zirvesinde sokağa çıkma yasağı var mı?

Dünya liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi öncesinde ve sırasında uygulanacak güvenlik önlemleri gündemdeki yerini koruyor. Özellikle ulaşım kısıtlamaları, yol kapanışları ve olası sokağa çıkma yasağı iddiaları vatandaşların dikkatini çekiyor. NATO Zirvesi nedeniyle herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı alınıp alınmadığı ve hangi bölgelerde tedbir uygulanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

NATO ZİRVESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar, NATO Zirvesi kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı.

NATO ZİRVESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, NATO Zirvesi kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Ancak zirve güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla çeşitli tedbirler uygulanacak.

28 HAZİRAN-10 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA ETKİNLİK YASAĞI

Valilik açıklamasında, 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle kent genelinde bazı etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Yasak kapsamında açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma ile afiş ve pankart asma gibi faaliyetler yer alıyor.

HASSAS BÖLGELERDE EK GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINACAK

Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği belirtildi. Güvenlik önlemlerinin zirve süresince devam edeceği ifade edildi.

DRON UÇUŞLARI DA YASAKLANDI

Ankara Valiliği, belirtilen tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni olmaksızın her türlü insansız hava aracı (dron) uçuşunun da yasaklandığını duyurdu. Kararın, zirve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulandığı kaydedildi.