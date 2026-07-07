Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), değişen güvenlik ortamına göre stratejik önceliklerini güncelleyen ve üye ülkeler arasında ortak karar alma mekanizmasını işleten uluslararası bir savunma ittifakıdır. Peki, NATO kaç yılda bir toplanır? NATO Zirvesi kaç yılda bir düzenlenir? Detaylar...

NATO KAÇ YILDA BİR TOPLANIR?

NATO'nun en üst düzey siyasi karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantıları "NATO Zirvesi" olarak adlandırılır.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nda NATO Zirvelerinin belirli aralıklarla yapılmasını zorunlu kılan sabit bir takvim veya yasal periyot bulunmamaktadır. Bu nedenle NATO'nun kaç yılda bir toplandığına ilişkin kesin bir süre vermek mümkün değildir.

Zirveler; ittifakın yeni güvenlik tehditlerini değerlendirmesi, stratejik konseptlerini güncellemesi, önemli uluslararası krizlere ortak yaklaşım belirlemesi veya savunma politikalarında kapsamlı kararlar alması gerektiğinde düzenlenir. Toplantılar, NATO Genel Sekreteri'nin daveti ve üye ülkelerin mutabakatı doğrultusunda gerçekleştirilir.

Geçmiş uygulamalara bakıldığında NATO Zirvelerinin çoğunlukla ortalama 2 ila 3 yılda bir yapıldığı görülmektedir. Ancak küresel güvenlik ortamındaki gelişmelere bağlı olarak bu süre kısalabilmekte veya uzayabilmektedir. Dolayısıyla zirvelerin düzenlenme sıklığı, ittifakın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir.

Son dönemde gündeme gelen "NATO 3.0" yaklaşımı da ittifakın yeniden askeri caydırıcılık, savunma kapasitesi ve yeni nesil teknolojilere uyum ekseninde dönüşümünü ifade eden stratejik bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

NATO ZİRVESİ KAÇ YILDA BİR DÜZENLENİR?

NATO Zirvesi için kurucu antlaşmalarda belirlenmiş yıllık, iki yıllık veya üç yıllık zorunlu bir düzenleme bulunmamaktadır. Zirveler, uluslararası güvenlik gündeminin gerektirdiği dönemlerde gerçekleştirilmektedir.

Geçmiş yıllarda düzenlenen zirveler incelendiğinde toplantıların çoğunlukla büyük güvenlik değişimleri, yeni stratejik belgelerin kabulü veya önemli uluslararası gelişmeler öncesinde toplandığı görülmektedir. Bu nedenle NATO Zirvelerinin düzenlenme sıklığı tamamen ittifakın ortak ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

NATO tarihinde bazı dönemlerde zirveler birbirine yakın tarihlerde gerçekleştirilirken, bazı dönemlerde ise toplantılar arasında daha uzun süreler oluşmuştur. Bu durum, NATO'nun esnek karar alma mekanizmasının doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye de NATO Zirvelerine ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer almaktadır. İttifak, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından 22 yıl sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ankara'da devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirmektedir.

NATO Zirveleri, ittifakın gelecekte izleyeceği güvenlik politikalarının, savunma planlarının ve stratejik önceliklerinin belirlendiği en üst düzey platform olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle zirvelerin tarihi, sıklığı ve gündemi, NATO Genel Sekreteri ile üye ülkelerin ortak değerlendirmeleri doğrultusunda şekillenmektedir.