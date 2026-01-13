Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski isimlerinden ve strateji uzmanı, tarihçi-yazar Naim Babüroğlu, 8 Ocak 2026 tarihinde beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe Orduevi'ne girişinin yasaklandığını öğrenmesiyle gündeme geldi. Peki, Naim Babüroğlu kimdir? Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu'nun orduevine girişi neden yasaklandı? Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Babüroğlu'nun 1974 mezunu subayların davetlisi olarak katılacağı "Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan" konulu konferans için gittiği orduevinde yaşanan durumu detaylı olarak aktardı. Detaylar...

NAİM BABÜROĞLU KİMDİR?

Naim Babüroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli bir tuğgeneral, strateji uzmanı, tarihçi ve yazar olarak tanınmaktadır. 1960 yılında Hatay'da dünyaya gelen Babüroğlu, eğitim hayatına 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olarak başladı ve 1981 yılında Kara Harp Okulu'nu tamamladı. Kara Harp Akademisi'ni 1992, Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni ise 1995 yılında bitiren Babüroğlu, kariyerine piyade subayı olarak Takım ve Bölük Komutanı görevleriyle adım attı.

Kurmay subay olarak Tabur ve Alay Komutanlığı görevlerinde bulunan Babüroğlu, Tugay, Ordu ve Genelkurmay Başkanlığı'nda çeşitli karargâh görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası deneyimi de bulunan Babüroğlu, 1996-1997 yıllarında Kuveyt ve Irak'ta Birleşmiş Milletler Gözlemci Misyonu kapsamında askerî gözlemci olarak görev yapmış, 1998-2001 yıllarında ise Mons-Belçika'daki NATO Karargâhında Kuvvet Plan subayı olarak çalışmıştır.

Tuğgeneral rütbesine yükseldikten sonra 2011 yılında emekli olan Naim Babüroğlu, akademik çalışmalarına da büyük önem vermiştir. ABD Oklahoma Üniversitesi'nde İnsan İletişimi ve İlişkileri (Human Relations) üzerine yüksek lisans yapan Babüroğlu, Cumhuriyet tarihinde doktora çalışmasına devam etmektedir. Ayrıca 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP'den Hatay Milletvekili aday adayı olmuştur.

Babüroğlu, İngilizce, Arapça ve Osmanlıca bilmekte; evli ve iki çocuk sahibidir. Bu çok yönlü kariyeri ve akademik birikimi, onu hem askerî hem de sivil alanda saygın bir isim hâline getirmiştir.

EMEKLİ TUĞGENERAL NAİM BABÜROĞLU'NUN ORDUEVİNE GİRİŞİ NEDEN YASAKLANDI?

Gazeteci Uğur Dündar, Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı ve Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu'nun orduevine girişinin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, Babüroğlu'nun 1974 mezunu subayların davetlisi olarak katılacağı "Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan" konulu konferans için 8 Ocak 2026 günü Fenerbahçe Orduevi'ne gittiğini ve giriş sırasında yasakla karşılaştığını belirtti.

Dündar'ın paylaştığı detaylara göre, Babüroğlu saat 11.40'ta orduevi nizamiyesine giriş kartını uzattığında kontrol cihazında "Girişi yasaktır" uyarısı çıktı. Bu durum üzerine orduevi personeli, Babüroğlu'nun girişinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yasaklandığını bildirdi. Bu beklenmedik yasaklama nedeniyle etkinlik iptal edildi. Dündar, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı, Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu, 1974 mezunu subayların davetlisi olarak, uzmanlık alanına giren 'Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan' konulu konferans için 8 Ocak 2026 günü, saat 11.40'ta, Fenerbahçe Orduevi giriş nizamiyesine gitti ve giriş kartını verdi. Ancak kendisine kontrol cihazında, 'Girişi yasaktır' uyarısı olduğu söylendi. Ve böylece orduevine girişinin yasaklanmış olduğunu öğrendi. Orduevi personeli de girmesinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yasaklandığı söyledi. Böylece etkinlik iptal edildi. Şoke olan Babüroğlu'na önceden bu konuda herhangi bir tebliğ evrakı ya da mesaj gelmemişti!"