Mustafa Sarıgül milletvekili mi, Mustafa Sarıgül hangi ilin milletvekili, dokunulmazlığı var mı, Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılacak mı ve dokunulmazlık nasıl kaldırılır soruları, soruşturma sürecinin ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Mustafa Sarıgül, TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili olarak görev yapıyor ve milletvekili sıfatıyla yasama dokunulmazlığına sahip. Sarıgül'ün milletvekili olması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma dosyası için yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Sarıgül hakkında suçlama içeren iddialar şimdilik yalnızca soruşturma aşamasında. Sarıgül iddiaları reddediyor ve masumiyet karinesinin kendisi için de geçerli olduğunu vurguluyor. İşte Mustafa Sarıgül'ün milletvekilliği ve dokunulmazlık sürecine dair bilinenler.

MUSTAFA SARIGÜL MİLLETVEKİLİ Mİ?

Evet, Mustafa Sarıgül milletvekili. Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Erzincan Milletvekili olarak görev yapıyor. Sarıgül'ün soruşturma sürecinde Yeni Parti'den istifa kararı aldığı açıklandı.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI VAR MI?

Evet, Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığı bulunuyor. Anayasa'nın 83. maddesine göre milletvekilleri, Meclis kararı olmadıkça soruşturulamaz ve yargılanamaz. Ağır cezalık suçüstü hali ile seçimden önce soruşturmasına başlanmış olan ve Anayasa'nın 14. maddesi kapsamına giren suçlar ise bu kuralın istisnaları arasında yer alıyor.

SARIGÜL'ÜN DOSYASI NEDEN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Kasım 2026'da Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası için yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Kararın gerekçesi Sarıgül'ün milletvekili olması. Milletvekilleri hakkındaki dosyalar, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletiliyor.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ SORUŞTURMA NEDİR?

Sarıgül hakkındaki dosyada "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu iddialar soruşturma aşamasında bulunuyor ve hakkında verilmiş bir mahkûmiyet kararı yok. Dosyanın bağlı olduğu soruşturmada, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paranın aklandığı iddia ediliyor. Aynı soruşturmada Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN DOKUNULMAZLIK AÇIKLAMASI

Mustafa Sarıgül, gazeteci Cihan Saraç'a yaptığı açıklamada gündemdeki konuları "fasa fiso" olarak nitelendirdi ve "Bu konulardan dokunulmazlığım kalkmaz" dedi. Dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edip etmeyeceği sorusuna ise "Hayır öyle bir şey yapmayacağım" yanıtını verdi. Sarıgül, "Benim 32 yıldan beri dokunulmazlığım yoktu. Bunlar niye çıkmadı ortaya?" ifadelerini kullandı ve televizyonlarda konuşulanlara ilişkin "Bunların altında kalmayacağım, gerekli cevabı vereceğim" dedi. Sarıgül daha önce yaptığı açıklamada da masumiyet karinesinin kendisi için de geçerli olduğunu belirtmişti.

SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir karar henüz alınmadı. Sürecin başlaması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezleke hazırlaması ve fezlekenin Adalet Bakanlığı aracılığıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilmesi gerekiyor. Bazı basın kuruluşlarında sürecin hızlandırıldığı iddia edildi. Ancak fezlekenin Meclis'e ulaştığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI NASIL KALDIRILIR?

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması süreci şu şekilde işliyor:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke hazırlıyor ve Adalet Bakanlığı'na gönderiyor.

Adalet Bakanlığı fezlekeyi Meclis Başkanlığı'na iletiyor.

Meclis Başkanlığı dosyayı Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale ediyor.

Karma Komisyon içinden kurulan Hazırlık Komisyonu dosyayı inceleyerek görüş bildiriyor.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekilliği sona erene kadar ertelenmesini öneriyor.

Karma Komisyon raporu Genel Kurul'da oylanıyor. Dokunulmazlığın kaldırılması için oturuma katılanların salt çoğunluğunun oyu yeterli oluyor.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 1956'da Erzincan'da doğdu. 1987'de Erzincan milletvekili olarak Meclis'e giren Sarıgül, 1999-2014 yılları arasında üç dönem Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sarıgül, 2023 genel seçimlerinde yeniden Erzincan milletvekili seçilerek Meclis'e döndü.