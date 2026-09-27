Muşspor Aksaray maçı hangi kanalda, Muşspor Aksaray nereden CANLI izlenir?

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Muşspor ile Aksaray arasındaki kritik mücadele, iki takımın taraftarları tarafından merakla bekleniyor. Önemli puanların dağıtılacağı karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Muşspor - Aksaray maçının yayıncı kanalı, başlama saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyuma dair bilgileri sizin için derledik.

MUŞSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İLK 11'LER BELLİ OLDU

TFF 2. Lig'de heyecan dorukta! Muşspor, ligin kritik haftasında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk ediyor. Şanlıurfa'da oynanacak önemli mücadele öncesinde futbolseverler "Muşspor - Aksaray maçı hangi kanalda?", "Muşspor - Aksaray maçı saat kaçta?" ve "Muşspor - Aksaray maçı nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgisi, hakem kadrosu ve iki takımın ilk 11'leri…

MUŞSPOR - AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muşspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki TFF 2. Lig karşılaşmasının Tivibu Spor veya Yaay platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş bilgisinde herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel yayın bilgisinin ayrıca duyurulacağı belirtildi.

MUŞSPOR - AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE?

İki takım arasındaki mücadele, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligin bu kritik haftasında alınacak sonuç, her iki takımın da sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

MAÇIN HAKEMİ BERKAY AĞIŞ

Karşılaşmada düdük Balıkesir bölgesinden hakem Berkay Ağış'ta olacak. Ağış'a yan hakem olarak Eskişehir bölgesinden Bedirhan Soydemir ile Sakarya bölgesinden Kerem Şenneyli eşlik edecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adana bölgesinden Tufan Gönoğlu üstlenecek.

MUŞSPOR'UN İLK 11'İ

Teknik direktör Fatih Çardak, kritik maçta sahaya şu 11 ile çıkıyor:

İlk 11: 38. Yusuf Balcıoğlu, 89. Erkam Reşmen, 87. Oğuzhan Açıl, 5. Onur Akdeniz, 6. Cumali Bişi, 17. Onur Ramazan Toprak, 11. Ali Dere, 10. Bilal Budak, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 9. Malik Karaahmet, 7. Ersel Aslıyüksek

Yedekler : 71. Enes Çetin, 88. Mustafa Emin Taşdemir, 77. Yusuf Ziya Gümüş, 3. Ferdi Burgaz, 61. Emirhan Karagülle, 16. Ayetullah Korkmazer, 21. İsa Halidi, 2. Muharrem Cizgili, 19. Hamza Kılıç, 90. Seçim Can Koç

Teknik Direktör: Fatih Çardak

68 AKSARAY BELEDİYESPOR'UN İLK 11'İ

Konuk ekip 68 Aksaray Belediyespor'da teknik direktör Mehmet Yıldırım'ın tercihi ise şu şekilde:

İlk 11: 1. Hüseyin Altıntaş, 3. Fatih Özkan, 9. Bahattin Karahan, 13. Batuhan Günaldı, 17. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 26. Hümeyir Albayrak, 48. Aykut Uluç, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. Ercan Yazıcı, 68. Emirhan Aslan, 92. Melik Derin

Yedekler : 99. Atalay Gökçe, 4. Furkan Almacı, 11. Efe Niyazi Kurtulmuş, 18. Muhammet Onur Başyiğit, 19. Ahmet Kağan Malatyalı, 21. Ömer Karacagün, 23. İsmail Zehir, 49. Yusuf Yardımcı, 61. Oltan Karakullukçu, 70. Devran Şahin

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım

MUŞSPOR - AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon: TFF 2. Lig

Maç: Muşspor - 68 Aksaray Belediyespor

Saat: 19.00

Stadyum: 11 Nisan Stadyumu, Şanlıurfa

Hakem: Berkay Ağış

Yayıncı: Tivibu Spor / Yaay (bekleniyor)