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Adana Seyhan'da 4 kadın kavga etti, biri diğerinin başını masaya vurdu

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Adana Seyhan'da 4 kadın kavga etti, biri diğerinin başını masaya vurdu
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Adana Seyhan Yeşiloba Mahallesi'ndeki iş yerinde 4 kadın bilinmeyen nedenle tartıştı; kavga tekme ve yumruklara dönüştü. Kadınlardan biri diğerinin başını tutup masaya defalarca vurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve taraflar şikayetçi oldu.

ADANA'da, 4 kadının tartışmasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kadınlardan birinin diğerinin başını tutup masaya defalarca vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 4 kadın, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tekme ve yumruklarla kavga eden kadınlardan biri diğerinin başını tutup, masaya defalarca vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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