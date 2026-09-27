Mersin Anamur'da tartıştığı kişiye araçla çarpan sürücü çukura uçtu, 2 kişi yaralandı

Mersin Anamur'da tartıştığı kişiye araçla çarpan sürücü çukura uçtu, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Anamur ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından bir şahıs, kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü. Araç bir şahsa çarpıp temel çukuruna uçtu; sürücü ve çarptığı kişi yaralandı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı, o anlar kameraya yansıdı.
Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp çukura uçtu. Hem kendisi hem de vurduğu şahıs yaralandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında şahıslardan biri aracını, kavga ettiği, kendisine taş atmaya çalışan şahısların üzerine sürdü. Araç, şahıslardan birine çarpıp temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda hem aracı kullanan şahıs hem de çarptığı kişi yaralandı. Yaşanan hadisenin bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.