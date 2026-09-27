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Mersin Anamur'da tartıştığı kişiye araçla çarpan sürücü çukura uçtu, 2 kişi yaralandı

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Mersin Anamur'da tartıştığı kişiye araçla çarpan sürücü çukura uçtu, 2 kişi yaralandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından bir şahıs, kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü. Araç bir şahsa çarpıp temel çukuruna uçtu; sürücü ve çarptığı kişi yaralandı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı, o anlar kameraya yansıdı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp çukura uçtu. Hem kendisi hem de vurduğu şahıs yaralandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında şahıslardan biri aracını, kavga ettiği, kendisine taş atmaya çalışan şahısların üzerine sürdü. Araç, şahıslardan birine çarpıp temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda hem aracı kullanan şahıs hem de çarptığı kişi yaralandı. Yaşanan hadisenin bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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