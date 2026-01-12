Muş okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Muş'taokul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU

Muş'ta Yoğun Kar Alarmı: Sıcaklık Eksi 17 Dereceye Kadar Düşecek

Muş'ta pazartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırırken, salı günü özellikle sabah saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hafta boyunca ise dondurucu soğuklar etkili olacak.

Saatlik Hava Durumu

Pazartesi akşam 21.00–24.00 saatleri arasında Muş'ta kar yağışı beklenirken, sıcaklık 3 derece civarında olacak. Rüzgarın saatte 34 kilometreye kadar çıkmasıyla birlikte yağışın zaman zaman etkisini artırması öngörülüyor.

Gece yarısından sonra kar yağışı devam edecek. 24.00–03.00 saatleri arasında sıcaklık 1 dereceye düşerken, rüzgarın saatte 44 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Salı günü 03.00–12.00 saatleri arasında yoğun kar yağışı etkili olacak. Bu saatlerde sıcaklık -1 ile 0 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Öğle saatlerinden sonra kar yağışı etkisini sürdürecek. 12.00–18.00 saatleri arasında sıcaklık 0–1 derece aralığında seyrederken, akşam saatlerinden itibaren yeniden -1 dereceye düşecek. Kar yağışı gece saatlerine kadar devam edecek.

5 Günlük Hava Tahmini

Meteorolojik tahminlere göre 13 Ocak Salı günü Muş'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı -1, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olacak.

14 Ocak Çarşamba günü kar yağışı devam edecek. Sıcaklık -5 ile -3 derece arasında değişecek.

15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günleri Muş'ta soğuk hava etkisini artıracak. Gece sıcaklıkları -17 dereceye kadar düşerken, gündüz sıcaklıkları -8 ile -7 derece arasında seyredecek.

17 Ocak Cumartesi günü de dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı -14, en yüksek sıcaklığı ise -6 derece olarak tahmin ediliyor.

Buzlanma ve Don Uyarısı

Yetkililer; yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve aşırı soğuklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi: