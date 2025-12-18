Haberler

Mümine Senna Yıldız kimdir, neden gözaltına alındı? Mümine Senna Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Mümine Senna Yıldız kimdir, neden gözaltına alındı? Mümine Senna Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 18 Aralık 2025'te yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, birçok ünlü ismin yanı sıra Mümine Senna Yıldız'ın da gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Mümine Senna Yıldız kimdir, neden gözaltına alındı? Mümine Senna Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sürecin detayları ve Mümine Senna Yıldız'ın hayatına dair detaylar haberimizde...

İstanbul'da 18 Aralık 2025'te düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında Mümine Senna Yıldız da gözaltına alındı. Peki, Mümine Senna Yıldız kimdir, neden gözaltına alındı? Mümine Senna Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

MÜMİNE SENNA YILDIZ KİMDİR?

Mümine Senna Yıldız ismi, 18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme geldi. Kamuoyuna açık güvenilir kaynaklarda Yıldız'ın daha önce tanınmış bir kamu kişisi, sanatçı veya sosyal medya fenomeni olduğuna dair herhangi bir biyografik bilgi bulunmamaktadır.

MÜMİNE SENNA YILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mümine Senna Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere karşı "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi. Operasyon kapsamında İstanbul'da belirlenen adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı ve Yıldız da gözaltına alındı.

MÜMİNE SENNA YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Mümine Senna Yıldız'ın yaşı hakkında güvenilir kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Haberlerde yalnızca soruşturma kapsamında adının geçtiği belirtilmektedir.

MÜMİNE SENNA YILDIZ NERELİ?

Yıldız'ın nereli olduğuna dair kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi yoktur. Haberler yalnızca soruşturma ve gözaltı sürecine odaklanmaktadır.

MÜMİNE SENNA YILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Mümine Senna Yıldız'ın mesleği veya kamuya açık bir kariyer geçmişi bulunmamaktadır. Haberlerde yalnızca soruşturma kapsamında adı geçen bir şüpheli olarak yer almaktadır.

Mümine Senna Yıldız kimdir, neden gözaltına alındı? Mümine Senna Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

GÖZALTI KARARI VERİLEN 10 İSİM

İstanbul'da 18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, eş zamanlı olarak 7 farklı adrese düzenlenen baskınlarla yürütüldü. Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şengüzel için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere karşı "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlaması yöneltildi ve operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Nefesler tutuldu! Milyonların kaderini belirleyecek toplantı bugün
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak

1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
title