İstanbul'da 18 Aralık 2025'te düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında Mümine Senna Yıldız da gözaltına alındı. Peki, Mümine Senna Yıldız kimdir, neden gözaltına alındı? Mümine Senna Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

MÜMİNE SENNA YILDIZ KİMDİR?

Mümine Senna Yıldız ismi, 18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme geldi. Kamuoyuna açık güvenilir kaynaklarda Yıldız'ın daha önce tanınmış bir kamu kişisi, sanatçı veya sosyal medya fenomeni olduğuna dair herhangi bir biyografik bilgi bulunmamaktadır.

MÜMİNE SENNA YILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mümine Senna Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere karşı "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi. Operasyon kapsamında İstanbul'da belirlenen adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı ve Yıldız da gözaltına alındı.

MÜMİNE SENNA YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Mümine Senna Yıldız'ın yaşı hakkında güvenilir kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Haberlerde yalnızca soruşturma kapsamında adının geçtiği belirtilmektedir.

MÜMİNE SENNA YILDIZ NERELİ?

Yıldız'ın nereli olduğuna dair kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi yoktur. Haberler yalnızca soruşturma ve gözaltı sürecine odaklanmaktadır.

MÜMİNE SENNA YILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Mümine Senna Yıldız'ın mesleği veya kamuya açık bir kariyer geçmişi bulunmamaktadır. Haberlerde yalnızca soruşturma kapsamında adı geçen bir şüpheli olarak yer almaktadır.

GÖZALTI KARARI VERİLEN 10 İSİM

İstanbul'da 18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, eş zamanlı olarak 7 farklı adrese düzenlenen baskınlarla yürütüldü. Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şengüzel için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere karşı "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlaması yöneltildi ve operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.