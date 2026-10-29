Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı, bitti mi? Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman, 29 Ekim Perşembe bu akşam Muhtemel Aşk yeni bölüm yok mu?

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Muhtemel Aşk, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Show TV, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında değişikliğe giderek saat 20.00’de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini, saat 22.45’te ise Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi Sahte Kabadayı’yı ekrana taşıyacak. Dizi final yapmadı; Muhtemel Aşk’ın yeni bölümünün haftaya perşembe yayınlanması bekleniyor. İşte Muhtemel Aşk’a dair bilinenler.

MUHTEMEL AŞK NEDEN YOK?

Muhtemel Aşk, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Show TV’nin yayın akışında yapılan değişiklik sebebiyle bu akşam yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Kanal, dizinin yayın saatinde 29 Ekim’e özel olarak Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine yer veriyor.

MUHTEMEL AŞK FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır. Muhtemel Aşk final yapmadı ve dizinin sona erdiğine dair Show TV ya da yapım şirketinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin bu hafta ekranda olmaması, yalnızca bayram nedeniyle yapılan yayın akışı değişikliğinden kaynaklanıyor.

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Muhtemel Aşk’ın yeni bölümünün, haftaya perşembe, 5 Kasım 2026’da saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yayın saatinde değişiklik olması ihtimaline karşı izleyicilerin Show TV’nin güncel yayın akışını takip etmesi öneriliyor.

29 EKİM PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’nin 29 Ekim akşamı yayın akışında saat 20.00’de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, saat 22.45’te ise Sahte Kabadayı filmi yer alıyor.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI NE ANLATIYOR?

Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yıllarda genç Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkiye’nin ilk operası Özsoy’un yalnızca 27 günde hazırlanma sürecini anlatan 2024 yapımı bir film. Filmde Atatürk’e Ertan Saban, besteci Ahmet Adnan Saygun’a ise Salih Bademci hayat veriyor.

MUHTEMEL AŞK HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Muhtemel Aşk, her perşembe saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. MF Yapım imzalı dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği dizi, 18 Haziran 2026’da yayın hayatına başladı. Dizinin önceki bölümleri, Show TV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.