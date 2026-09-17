Muhammed Yarız kimdir, Muhammed Yarız nereli, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muhammed Yarız nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Hakkında bilgi edinmek isteyenler, Muhammed Yarız’ın biyografisini, mesleğini, yaşını ve memleketini araştırıyor. İşte Muhammed Yarız’ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

MUHAMMED YARIZ KİMDİR?

Muhammed Yarız, iş dünyasındaki çalışmaları ve üstlendiği yönetim görevleriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Yarız, Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Özellikle finans ve yatırım alanındaki görevleriyle dikkat çeken Muhammed Yarız'ın kariyeri araştırılıyor.

MUHAMMED YARIZ NE İŞ YAPIYOR?

Muhammed Yarız, finans, portföy yönetimi ve yatırım alanlarında çeşitli görevler üstleniyor. Güncel şirket verilerine göre Yarız, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirketin yönettiği portföy büyüklüğü de Yarız'ın iş dünyasındaki konumunun merak edilmesinde etkili oluyor.

Yarız'ın görevleri bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Birevim'de hissedar ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Muhammed Yarız, Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

MUHAMMED YARIZ HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN?

Muhammed Yarız, üniversite eğitimini İstanbul'da bulunan Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Eğitim hayatının ardından iş dünyasında özellikle finans, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürdü.

MUHAMMED YARIZ HANGİ ŞİRKETLERDE GÖREV YAPIYOR?

Muhammed Yarız'ın iş hayatındaki öne çıkan görevleri arasında Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı bulunuyor. Bunun yanı sıra Birevim'de hissedar ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Yarız, Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyor.

MUHAMMED YARIZ NERELİ?

Muhammed Yarız'ın eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdüğü biliniyor. Ancak memleketi ve doğum yeri hakkında kamuya açık ve doğrulanmış bilgiler sınırlı olduğundan, bu konuda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

MUHAMMED YARIZ KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Yarız'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Yarız'ın kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmamaktadır.

MUHAMMED YARIZ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Finans ve yatırım sektöründeki yönetici pozisyonlarıyla dikkat çeken Muhammed Yarız, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Birevim ve Pusula Yatırım Holding'deki görevleriyle iş dünyasında öne çıkıyor. Yarız'ın eğitim geçmişi ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına dayanıyor.