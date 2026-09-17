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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında evinde Çankırıgücü'nü konuk eden Amasyaspor FK, sahadan 10-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

İLK YARI 7, İKİNCİ YARI 3 GOL ATTILAR

Amasya temsilcisi, maça oldukça etkili ve baskılı başladı. İlk yarıdan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Amasyaspor FK, soyunma odasına 7-0 gibi farklı bir üstünlükle girdi. İkinci devrede de skor avantajına rağmen temposunu düşürmeyen ev sahibi ekip, fileleri 3 kez daha havalandırarak mücadeleyi 10-0 kazandı.

AMASYASPOR FK BİR ÜST TURDA

Bu sonuçla birlikte Amasyaspor FK kupada üst tura yükselirken, sergilediği hücum performansıyla dikkat çekti. Çankırıgücü ise turnuvaya veda etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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