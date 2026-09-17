Gençlerin havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Gençlerin hareket halindeki bir kamyonetin arkasından havai fişek attığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Yetkililer, bu havai fişeklerden birinin büyük bir yangına neden olduğunu düşünüyor. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, altı itfaiyeci yaralandı ve 19 ev dahil 100’den fazla yapı zarar gördü.

Olay, ABD’nin Washington eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşandı. İddiaya göre 18 yaşındaki Michael Yakimov ve arkadaşları, gece yarısından kısa bir süre sonra Highway 97 otoyolunda ilerleyen bir kamyonetin arkasından havai fişek attı.

O anlar gruptakiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin, hareket halindeki 2016 model Dodge Ram marka kamyonetin kasasında oturduğu görülüyor.

Gençlerden biri havai fişekleri ateşlerken, görüntülerde bir kişinin “Onlara doğru ateşle, onlara doğru ateşle!” diye bağırdığı duyuluyor.

Havai fişeklerin art arda patlamasının ardından gruptakilerin güldüğü görülüyor. Başka bir kişinin ise “Ama kimin ateşlediğini söyleme” dediği duyuluyor.

Yetkililer, kullanılan havai fişeklerden birinin daha sonra büyük bir yangına yol açtığını düşünüyor.

Yangın 10 bin dönümlük alana yayıldı

Havai fişeklerin, Chelan Hills bölgesinde çıkan ve yaklaşık 10 bin dönümlük alanı etkileyen yangını başlattığı iddia ediliyor.

Alevler kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. Yangın sırasında bir kişi hayatını kaybetti ve altı itfaiyeci yaralandı.

Hayatını kaybeden kişinin 69 yaşındaki Robert Lister olduğu açıklandı.

Yetkililere göre Lister, yangın sırasında aracıyla yoldan çıktı. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybetti.

Yangın bölgede büyük hasara neden oldu. 19 ev dahil 100’den fazla yapı alevlerden zarar gördü veya tamamen yok oldu.

Yangının başladığı yerde havai fişek bulundu

Polis ekipleri, yangının başladığını düşündükleri bölgeyi inceledi. Burada bir havai fişek bulundu.

Yetkililer, bulunan havai fişeğin Trooper Turret adlı bir ürün olduğunu belirledi.

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre bu ürün, çok sayıda havai fişeğin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Trooper Turret'ın sadece 46 saniye içinde 240 kez ateşlenebildiği belirtildi.

Yetkililer, bulunan havai fişek ile yangının çıkışı arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Michael Yakimov suçlandı

Olayla ilgili olarak 18 yaşındaki Michael Yakimov hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Yakimov; birinci derece adam öldürme, birinci derece kundakçılık, birinci derece kötü niyetli zarar verme ve altı ayrı üçüncü derece saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

Şüphelinin kefaleti 650 bin sterlin olarak belirlendi.

Yakimov’un mahkemeye ilk kez 17 Eylül’de çıkarılması planlanıyor.

Ancak soruşturma yalnızca Yakimov ile sınırlı değil.

Yerel polis, olayla bağlantılı olduğu düşünülen beş kişi hakkında daha işlem yapılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Polis, bu kişilerin tamamının 18 yaşından büyük olduğunu ve olayda Yakimov’a yardım etmiş veya yaşananlara dahil olmuş olabileceklerini belirtti.