Haberler

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye’de çok sayıda dini ve felsefi eserden oluşan kütüphanesinin Beşar Esad rejiminin yok etmesinden korkan Amr bin Mustafa Alwan, ördüğü duvarın arkasına sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu.

Suriye'de çok sayıda dini ve felsefi eserden oluşan kütüphanesinin Beşar Esad rejiminin yok etmesinden korkan Amr bin Mustafa Alwan, ördüğü duvarın arkasına sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu.

Suriye'deki iç savaş sırasında Beşar Esad rejiminin çok sayıda kitabı yasaklaması sonrası dini ve felsefi eserlerden oluşan kütüphanesini ördüğü duvar ile saklayan Amr bin Mustafa Alwan, yaklaşık 15 yıl sonra kütüphanesine yeniden kavuştu.

2011 yılının sonlarında terk ettiği Humus kentindeki evine geri dönen Alwan, eline aldığı çekiç ile ördüğü duvarı kırarak kütüphanesini yeninden güz yüzünde çıkardı. Kütüphanedeki eserlerin geçen yıllara rağmen herhangi bir zarar görmeden, iyi durumda kaldığı görüldü.

Alwan, "Bu duvarı 2011'in 10'uncu ayında ördüm 15 yıl sonra geri geldim çok şükür her şey yerinde duruyor, bunlar da Kur'an hafızlık icazetleri" dedi.

Kütüphanede, hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında çok sayıda dini eserin yanı sıra Kur'an-ı Kerim nüshaları ile Kur'an hafızlık icazetlerinin yanı sıra Tehzibü't-Tehzib, Tehzibü'l-Kemal, Taberi Tefsiri, Sahih-i Buhari Şerhi, Siyer-i Nebi, Kur'an-ı Kerim İ'rabı ve Camiu'l-Usül gibi önemli eserlerin de bulunduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da silahların gölgesinde seçim! Sandıklar evlerin kapısına götürüldü

Yok böyle seçim!
Trump: ABD'de faizi süratle düşürün

Sürpriz faiz kararı Trump'ı çıldırttı! Dakikalar sonra talimatı verdi
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı