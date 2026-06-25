Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika! Muğla'daki deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Son dakika deprem haberi Muğla’dan geldi. Akdeniz’de meydana gelen sarsıntının çevre illerde de hissedilmesi üzerine vatandaşlar depremle ilgili detayları araştırmaya başladı. Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler merak edilirken, “Muğla’da deprem mi oldu?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte AFAD ve Kandilli’nin paylaştığı son deprem verileri...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Muğla açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

MUĞLA'DAKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Depremin yerin yaklaşık 8,39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE DEPREM OLDU?

Son günlerde dünyanın farklı bölgelerinde de güçlü depremler meydana geldi:

Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Depremler büyük yıkıma neden olurken ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk açıklamalara göre tsunami tehlikesi oluşmadı.

Ayrıca Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan farklı bölgelerde de orta ve büyük ölçekli çok sayıda deprem kaydedildiği bildirildi.

Uzmanlar, son günlerde dünya genelindeki sismik hareketliliğin arttığına dikkat çekerken, özellikle deprem kuşağında yer alan bölgelerde gelişmeler yakından takip ediliyor.