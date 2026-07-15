Muğla yangınlar söndü mü, Muğla yangınlar kontrol altına alındı mı SON DAKİKA?

Muğla'da etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürerken gözler ekiplerden gelecek açıklamalara çevrildi. "Muğla yangınlar kontrol altına alındı mı, yangınlar söndü mü?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, alevlerin son durumu ve söndürme çalışmalarına ilişkin en güncel bilgileri merak ediyor. İşte Muğla yangınlarında son dakika gelişmeleri.

MUĞLA YANGINLARI SÖNDÜ MÜ?

Muğla'nın Kavaklıdere, Milas ve Ortaca ilçelerinde aynı gün içerisinde çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale edilirken, yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetkililer, yangın bölgelerinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.