Muğla yangın söndü mü, 29 Temmuz Çarşamba Muğla yangın devam ediyor mu?

29 Temmuz itibarıyla Muğla'daki yangınlarla ilgili gelişmeler gündemin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. Yangından etkilenen bölgelerde devam eden çalışmalar ve olası riskler vatandaşlar tarafından araştırılırken, Muğla yangın söndü mü, yangın devam ediyor mu? soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında bulunuyor. İşte Muğla yangınına ilişkin son durum ve resmi açıklamalar…

MUĞLA YANGIN SÖNDÜ MÜ? 29 TEMMUZ MUĞLA YANGINI DEVAM EDİYOR MU?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan orman yangını, 29 Temmuz itibarıyla etkisini sürdürüyor. Zirai alanda çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık bölgeye yayılan yangına hem havadan hem de karadan yoğun müdahale devam ediyor. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Peki, Muğla yangını söndü mü, Seydikemer'deki yangın kontrol altına alındı mı? İşte son gelişmeler...

YANGIN TARIM ARAZİSİNDE BAŞLADI, ORMANA SIÇRADI

Yangın, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başladı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana ulaştı. İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler geniş kapsamlı çalışma yürütüyor. Söndürme faaliyetlerine havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter destek verirken, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun mücadele veriyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Yangın bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, alevlerin farklı noktalara sıçramasına neden oluyor. Hava şartları nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman zorlaşırken, ekipler riskli bölgelerde kontrolü sağlamak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

BAZI EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine risk altında bulunan mahallelerde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirilirken, ekipler hem tahliye hem de yangın söndürme çalışmalarını koordineli şekilde yürütüyor.

FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun duman ve yangının kara yoluna yaklaşması nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulunurken, yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Yangının oluşturduğu risk nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi'nin de tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi. Hastanede bulunan hastalar, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda Fethiye'deki çeşitli hastanelere güvenli şekilde sevk ediliyor.

MUĞLA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

29 Temmuz itibarıyla Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alınmış değil. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ederken, yangının büyümesini engellemek ve yerleşim alanlarını korumak amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve güvenlik uyarılarına uymaları gerektiğini belirtiyor.