Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetim çalışmaları ve siyasi kariyeriyle gündemdeki yerini koruyor. Peki, Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, hangi partiden? Ahmet Aras kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS KİMDİR?

Muğla'nın güncel siyasi ve sosyal yaşamında öne çıkan isimlerden biri olan Ahmet Aras, hem askeri hem de sivil yaşamındaki deneyimleriyle dikkat çekmektedir. 3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelen Aras, eğitim hayatına Fen Lisesi'nde parasız yatılı olarak başlamıştır. Ardından İzmir Atatürk Lisesi'ni başarıyla tamamlayan Aras, Askeri Lise sınavını kazanarak Maltepe Askeri Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir.

Kara Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle Sistem Mühendisi olarak mezun olan Aras, askerlik kariyerine Konya'da başlamış ve Üsteğmen rütbesini alarak görevini sürdürmüştür. Daha sonra Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanmış, ardından Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Kariyerinde uluslararası bir adım olarak NATO önderliğindeki KFOR görevinde de yer alan Aras, 2013 yılında emekli olarak askerlikten ayrılmıştır.

Askerlikten sonra Bodrum'da turizm alanında aktif rol üstlenen Aras, KEFİ isimli turizm işletmesini kurmuştur. Bodrum Lions Kulübü ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu'ndaki görevleriyle bölgesel sosyal ve ekonomik çalışmalara katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Kastamonu Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alarak akademik bilgi birikimini güçlendirmiştir.

AHMET ARAS HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Aras, 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olarak aktif siyasete adım atmıştır. Siyasi kariyerinde partiye katılımıyla birlikte Bodrum'da çeşitli yerel çalışmalara imza atan Aras, 2019 yılında CHP'nin adayı olarak Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir. Partisi üzerinden yürüttüğü çalışmalar, hem yerel kalkınma hem de sosyal sorumluluk projeleri açısından bölge halkı tarafından yakından takip edilmektedir.

AHMET ARAS KAÇ YAŞINDA?

3 Şubat 1970 doğumlu olan Ahmet Aras, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

Ahmet Aras, Türkiye'nin turizm ve kültür merkezi Bodrum'da doğmuş ve büyümüştür.