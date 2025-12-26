MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SAYFASI: MSB işçi alımı başvuru nasıl, nereden yapılır? İşçi alımı kura çekimi ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı için toplam 1.113 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. MSB işçi alımı başvuru süreci 22 Aralık 2025'te başlamış olup 26 Aralık 2025 tarihine kadar devam ediyor. Başvuruların son günü olması nedeniyle adayların işlemlerini aceleyle tamamlaması gerekiyor. Peki, MSB işçi alımı başvuru nasıl, nereden yapılır? İşçi alımı kura çekimi ne zaman? Detaylar...

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SAYFASI

Başvuru işlemleri, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) üzerinden yapılmaktadır. İşkur'un resmi başvuru ekranında, Millî Savunma Bakanlığı için açılan tüm işçi kontenjanlarına erişim sağlanabilir. Adaylar başvuru ekranında mesleklerine uygun kontenjanları seçerek MSB işçi alımı için kayıtlarını oluşturabilirler.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB işçi alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar için süreç oldukça basittir ancak dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır:

İşkur Kaydı: Başvuru yapacak adayların öncelikle İşkur'a kayıtlı olması gerekmektedir.

Kontenjan Seçimi: Başvuru ekranında, MSB tarafından ilan edilen mesleklere göre kontenjanlar görüntülenir. Adaylar yalnızca kendilerine uygun mesleği seçebilir.

Başvuru Formu Doldurma: Seçilen kontenjan için kişisel bilgiler, eğitim durumu ve gerekli belgeler eksiksiz doldurulmalıdır.

Başvuruyu Tamamlama: Formun tamamlanmasının ardından "Başvuruyu Gönder" seçeneği ile işlem tamamlanır.

Başvurular, İşkur'un online platformu üzerinden yapılacağı için adayların internet erişimi ve güncel T.C. kimlik bilgilerine sahip olmaları önemlidir.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MSB işçi alımı başvurusu, sadece İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Resmî başvuru ekranına erişmek için İŞKUR'un web sitesini kullanabilirsiniz.

Başvuru ekranında, MSB tarafından belirlenen illere ve mesleklere göre açılan kontenjanlar listelenir. Adaylar bu listeden uygun olan mesleği seçerek başvurularını tamamlayabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Sadece belirtilen tarihler arasında başvuru yapılabilir.

Eksik veya hatalı başvurular geçersiz sayılır.

Başvuru sırasında girilen bilgiler, kura ve sınav sürecinde temel referans olarak kullanılır.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

MSB işçi alımı başvuru sürecinin ardından, adaylar kura ile belirlenir. Kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu liste, tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Kura çekimi, adaletli ve şeffaf bir şekilde noter gözetiminde yapılacak olup, her adayın kura sürecini takip etmesi önemlidir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1113 İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

MSB'nin 2025 yılında gerçekleştireceği 1.113 işçi alımı, Türkiye'nin birçok ilinde yapılacak ve farklı meslek gruplarını kapsayacak. İşe alımların yapılacağı iller şunlardır:

İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana, Yalova.

İşçi alımı yapılacak meslek grupları ise oldukça çeşitlidir:

İş güvenliği uzmanı

Uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı

Aşçı

Kuru temizleme ve fırın işçisi

Kalorifer tesisat onarımcısı

Sıhhi tesisatçı

Boyacı ve badanacı

Motorcu

Ofset baskı operatörü

Kaynakçı

Elektrikçi

İş makinaları operatörü (hafif)

Camcı, saatçi, bahçıvan ve fayansçı

Bu kapsamlı dağılım, MSB'nin farklı şehirlerdeki ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Başvuru Tarihi: 22-26 Aralık 2025

Başvuru Yeri: İŞKUR online başvuru ekranı

Kura Tarihi: 21 Ocak 2026, saat 10:00

Kura Yeri: MSB Personel Temin Daire Başkanlığı, Ankara

Toplam Kontenjan: 1.113 sürekli işçi

İller ve Meslekler: Türkiye genelinde farklı iller ve meslekler